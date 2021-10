Röhlingen misslingt Oberliga-Heimauftakt

Nach zehnjähriger Abstinenz hat der AC Röhlingen am vergangenen Samstag in der heimischen Sechtahalle erstmals wieder Oberliga-Ringkampfsport anbieten können. Hierbei musste sich der AC Röhlingen in einem hochspannenden Kampf, der erst in der letzten Einzel-Begegnung entschieden wurde, gegen die Stuttgarter Mannschaft vom KSV Musberg mit 14:20 geschlagen geben und damit die dritte Saison-Niederlage in Folge hinnehmen.

Dieses Ereignis, das nach zweijähriger Wettkampf-Pause, neben den Athleten insbesondere von den wie immer zahlreich in die Halle gekommenen Röhlingern Fans herbeigesehnt wurde, sollte seinem Anspruch gerecht werden und einen engen Kampfverlauf mit sich bringen. Der Gegner vom KSV Musberg, der in der noch jungen Oberliga-Saison ebenfalls noch punktlos dastand, sollte deshalb nach zwei Röhlinger Auswärts-Niederlagen eine Möglichkeit bieten, um das erste Zählbare auf das Punkte-Konto des ACR zu bringen. Dieses Vorhaben konnte jedoch trotz starken Einzelleistungen, sehr ansehnlichen Kämpfen und einer 10:6-Pausenführung nicht in letzter Konsequenz umgesetzt werden, sodass man sich am Ende erneut geschlagen geben und damit weiterhin auf die ersten Punkte warten musste.Nichtsdestotrotz blickt der AC Röhlingen bereits mit Vorfreude auf die nächste Begegnung, bei der der SV Ebersbach in Röhlingen zu Gast sein wird.

Die Einzel-Ergebnisse (AC Röhlingen : KSV Musberg – 14:20):

57kg fr.: Jonas Stark - Cornel Predoiu (TÜN; 0:16; 0:4).

130kg gr.: Dennis Wolf - Christopher Frass (SS; 8:0; 4:4).

61kg gr.: Stefan Maierhöfer :- Justin Leto (SS; 12:0; 8:4).

98kg fr.: Richard Végh - Radoslav Marcinkiewicz (PS; 20:14; 10:4).

66kg fr.: Adrian Maierhöfer - Andreas Böpple (PN; 3:7; 10:6).

86kg gr.: Tim Wist - Stefan Stäbler (TÜN; 0:15; 10:10).

71kg gr.: Luis Aschauer - Julian-Leonhradt Kellermann (PN; 3:7; 10:12).

80kg fr.: Botond Lukacs - Elia Jeremia Löw (TÜS; 16:0; 14:12).

75kg fr.: Aaron Heib - Adrian-Jonut Moise (SN; 0:4; 14:16).

75kg gr.: Fabian Stock - Andre Ehrmann (TÜN; 0:15; 14:20).

Die Röhlinger Reserve, die gegen den KSV Musberg II antrat, konnte ihre Begegnung zur Freude der Röhlinger Anhänger mit 32:20 für sich entscheiden und liegt damit nach drei Kampftagen, zwei Siegen und dem zweiten Tabellenplatz in der Bezirksliga II vollends auf Kurs.