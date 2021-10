Röhlingen hat jetzt seinen eigenen Lebensmitteldiscounter

Am Montag, 18. Oktober, ist es soweit: Der Lebensmitteldiscounter Norma eröffnet offiziell seinen neuen Markt in Röhlingen auf 800 Quadratmetern Verkaufsfläche.

„Was lange währt, wird endlich wahr“, sagte Ortsvorsteher Walter Schlotter bei seiner Begrüßungsrede zum Pre-Opening des neuen Norma-Lebensmittelmarktes in Röhlingen. Als 2004 die ersten Möglichkeiten, einen großen Lebensmittelmarkt in Röhlingen zu etablieren, von der Stadt sondiert wurden, dachte keiner der Beteiligten daran, dass es am Ende doch so lange dauern könnte bis tatsächlich ein Markt im Ort stehen könnte.

Die Suche nach einem geeigneten Standort und gewillten Betreibern eines entsprechenden Lebensmittelmarktes gestalteten sich schwieriger als anfangs angenommen. In der Zwischenzeit probierte man in Röhlingen viele Zwischenlösungen, vom Frische-Markt bis zu einer Art Tante-Emma-Laden, aus. Erst 2015 wurden erste Gespräche mit den Verantwortlichen von Norma geführt, die Interesse an einem Standort in Röhlingen signalisierten.

„Und jetzt ist der langersehnte Markt da“, sagte Roland Vetter, Expansionsleiter bei Norma, in seiner Grußrede. „Wir sind alle dankbar, dass wir nun öffnen können und uns in Röhlingen als Einkaufsstätte etablieren dürfen“, so Vetter weiter. „Der lange Weg bis zum heutigen, fertigen Markt war mit vielen Schwierigkeiten verbunden.“ Erst der Kauf eines Privatgrundstücks brachte den Durchbruch in Sachen Neubau eines Lebensmittelmarkts.

Für Bürgermeister Volker Grab ist Norma ein Glücksfall für Röhlingen. „Ab Montag besteht wieder die Möglichkeit, hier in Röhlingen einzukaufen. Das macht eine Ortschaft lebendig und attraktiv“, bedankte sich Grab bei allen Verantwortlichen und Beteiligten. Nach der Fertigstellung des Gebäudes und der Herstellung der Energieversorgung, die zunächst an diesem Standort noch nicht vorhanden war, konnte der Markt eingeräumt werden, was etwa zwei Wochen intensiver Arbeit der neuen Mitarbeiter im Markt gekostet hat.

Neue Filialleiterin des Norma-Marktes wird Manuela Rieger, eine Röhlingerin. „Das verstärkt den Bezug zur Ortschaft noch um ein Vielfaches“, war sich Grab sicher. Der bestehende Norma-Markt in der Marienstrasse in Ellwangen bleibt am gleichen Standort bestehen, soll im Februar nächsten Jahres komplett renoviert werden.