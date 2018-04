Aus Milwaukee/Wisconsin kommen Trapper Schoepp & the Shades am Mittwoch, 11. April, um 21 Uhr ins Schwäbisch Haller Anlagencafé. Ihr Stil: Rock’n’Roll.

Er ist erst 27 Jahre alt, hat aber zwischen Florida und Idaho schon die meisten Bühnen beackert. Er sieht aus wie der Junge vom Bravo-Starschnitt und macht doch Musik voller Rock’n’Roll. Er hat einen Namen, den man so schnell nicht vergisst: Trapper Schoepp.

Mit seiner Band The Shades präsentiert er Ohrwürmer wie „Bumper Cars“ und „Ogallala“, die Schoepp scheinbar mühelos aus dem Ärmel schüttelt. Fans von Ryan Adams, Bruce Springsteen, Wilco, der Band of Horses, Hold Steady oder The Gaslight Anthem kommen dabei auf ihre Kosten. In den USA hat Trapper Schoepp bereits mit Bob-Dylan-Sohn Jakob Dylan und dessen Band „The Wallflowers“ die Bühne geteilt, Größen wie Soul Asylum oder Frank Turner nahmen „The Shades“ mit auf Tour. Trapper Schoepp & the Shades – „The next big Thing“ im Rock’n’Roll-Zirkus?