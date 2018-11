Rockabilly-Experten Boppin‘ B sind zurück im TSV-Ballroom

Let the good old times roll. Wieder mal hat Boppin‘ B dem TSV-Ballroom mit Rock’n’Roll at its best eingeheizt. Seit 1985 tourt die aus einer Schulband hervorgegangene Aschaffenburger Formation mit rund 200 Auftritten pro Jahr durch die Republik. Der Durchbruch gelang ihr 2004 mit „Bop around the Pop“, einem Album mit Schmusesongs von Sasha. Zuletzt haben die Rockabilly-Spezialisten im Oktober 2016 den Ballroom gerockt. Nach Ellwangen geholt hat sie Brenner Concerts. Schon die Klinke der von Tobias Brenner bis 2014 geführten Schlossschenke gaben sich hochkarätige Musiker in die Hand. Aus dem TSV-Ballroom hat er einen angesagten Club gemacht.

Grandiose Performance unter der Discokugel

Sie hießen mal Boppin‘ Bunny And The Be Bop Boys. Daraus wurde Boppin‘ B. Dass sie mehr als 30 Jahre Bandgeschichte auf dem Buckel haben und schon vor 23 Jahren in Ellwangen aufgetreten sind, merkt man den energiegeladenen Aschaffenburger Jungs nicht an. Im Gegenteil: unter der Diskokugel haben sie eine grandiose Live-Performance abgeliefert. Geändert hat sich das Outfit, und ein paar Falten mehr dürfte der eine oder andere auch haben. Egal. Geblieben sind grundehrlicher, handgemachter, rüder und rauer Rock und Authentizität als Markenzeichen mit Vorliebe für akrobatische Showeinlagen. Geblieben ist auch Thomas Weiser, Gründungsmitglied und Drummer, dessen sagenhafte Beats damals wie heute elektrisieren. Kaum ein Saxofon schluchzt so wehmütig und swingt so schön wie das von Frank Seefeldt. An der Gitarre geht Golo Sturm bis an die Grenzen. Den Bass zupft Didi Beck so cool wie kein Zweiter, Breakdance-Einlagen inklusive – samt Instrument, versteht sich.

Im März hat Leadsänger Michi Bock Frontmann Sebastian Bogensperger abgelöst, der sich nach fünf intensiven Jahren verabschiedete. Sunnyboy Michi ist 41, sieht aus wie 25, lebt für und von der Musik und hat’s einfach drauf. Mit fetzigen Songs wie „Ruby“, „Rockin‘ Rollin‘ Stone“ und „Swingin‘ on Nothin‘“ bringen sich die fünf Unverwüstlichen ins Schwitzen und den Ballroom zum Beben. „30 Years of Rock’n’Roll“ und „Take me Away“: der eigenwillige Boppin‘ B-Mix aus klassischem Rock, Ska, Pop, Punk und Swing ist unwiderstehlich und geht in die Beine.

Nach anfänglicher Scheu rückt das Publikum den Jungs immer mehr auf die Pelle und twistet wie in den wilden Sixties. Die guten alten Zeiten – Boppin‘ B bringt sie zurück, auf die Bühne und ins Gemüt.