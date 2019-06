Zwei Stunden flog ein Hubschrauber am Mittwochabend über Bad Waldsee. Gleich mehrere SZ-Leser machten die Redaktion auf diesen Umstand aufmerksam und wollten wissen, was dahinter steckt. Die „Schwäbische Zeitung“ hat beim Polizeipräsidium in Konstanz nachgefragt.

Wie ein Polizeisprecherin erklärt, gab es am Mittwochabend „einen Vermisstenfall aus einem Seniorenzentrum in Bad Waldsee“. Zur Fahnung nach der vermissten Person sei auch de Polizeihubschrauber angefordert worden.