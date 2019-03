Spritzige Garde- und Showtänze, lustige Sketche, ein bezauberndes Männerbalett und schräge Guggenmusik sind die Zutaten beim traditionellen Rosenmontagsball des Musikvereins Rindelbach in der Kübelesbuckhalle gewesen. Der neue Vereinsvorsitzende Reiner Gruber freute sich, dass trotz des Sturms so viele Närrinnen und Narren den Weg nach Rindelbach gefunden hatten, denn: „In Rindelbach ist immer was los.“

Den bravourösen Auftakt übernahm die Krähengarde des Fastnachts-Clubs der Virngrundkrähen (FCV) aus Ellwangen. Unter Leitung von Isabel Trajanoski und Elena Beyer glänzten die zwölf Tänzerinnen mit einem ausdrucksstarken, flotten Gardetanz.

„Dance for Fun“ holte das Lasso raus

Die Gruppe „Dance for Fun“ des SV Rindelbach unter der Leitung von Stephanie Arbter tanzte munter und eindrucksvoll zum Lied „Komm, hol das Lasso raus, wir spielen Cowboy und Indianer“, und durfte ohne Zugabe nicht von der Bühne. Julius Burr, Jonas Ilg, Leon Schmid, Max Tuscher und Christopher Unrau von der Musikvereinsjugend brillierten mit Pantomime, Blödeleien und Zeichensprache, aber ohne Worte in dem Sketch „In der ersten Reihe im Kino“. Sophie Gruber und Vanessa Burger hatten die lustige Einlage einstudiert.

„Just Dance“ vom SV Rindelbach zeigte einen anspruchsvollen Showtanz, der von Verena Feil und Ronja Renschler einstudiert wurde. Heiß her ging es unter der Regie von Anita Wolf und Gabriele Briel im herzerfrischenden „Hardrock-Café Rattstadt“. Vom SV Lauchheim begeisterten mit viel Akrobatik die graziöse Elferratsgarde und Tanzmariechen Marina Füchsle, die von Jasmin Maucher trainiert werden. „Jo-Hannes (und) der Bürgermeister“ hieß die nächste pfiffige Einlage mit Johannes Meider (Bürgermeister) und Moritz Gruber (Hannes) in den Paraderollen. Welch schlüpfrige Sachen und schamlose Auswüchse bis hin zu mehreren Verlobungen und Kussszenen des schnapsbeseelten Bürgermeisters sich beim „Betriebsausflug“ der Stadtverwaltung zutrugen, erfuhr man erst peu à peu. Hannes war auf der Reise sogar vom Bürgermeister adoptiert worden.

Höhepunkt des Abends war ohne Frage der kesse Auftritt des toll kostümierten Männerballetts des Musikvereins Rindelbach zu Abba-Melodien wie „Mamma Mia“, „Waterloo“ und „Dancing Queen“. Trainerin des Männerballetts ist Antonie Wagner, die Kostüme zusammengestellt hat Tanja Wagner.

Zu später Stunde legen die Jagsttal-Gullys los

Und zu später Stunde kamen noch die Jagsttal-Gullys in ihrem neuen Outfit. Unter der musikalischen Leitung von Steffen Ruck brachten sie mit ihrer schrägen Guggenmusik die Halle zum Beben. Die Moderation des Abends hatte Christoph Meider. Der Jungmusiker präsentierte sich reizend als Christina und brachte das Publikum mit Blondinen- und Beamtenwitzen zum Lachen. Die Programmkoordination lag in den Händen von Anita Fuchs. Zur Unterhaltung spielte die Tanzband The Candy's. Und beim Faschingsschlager „So ein Tag, so wunderschön wie heute“, sang mancher Besucher kräftig mit.