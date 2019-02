Von Schwäbische Zeitung

Sachschaden in Höhe von mindestens 100.000 Euro entstand bei einem Brand in der vergangenen Nacht um 1.35 Uhr in der Waltenweilerstraße. Ein Zeuge beobachtete, dass es auf dem Balkon des unbewohnten Neubaus brannte.

Die Feuerwehren aus Friedrichshafen, Ailingen und Ettenkirch konnten das Feuer, das mittlerweile auch auf die Fassade übergriff, löschen. Personen kamen nach Angaben der Polizei nicht zu Schaden.

Zur Brandursache konnte die Polizei vorerst noch keine verlässlichen Angaben machen, die Ermittlungen zur ...