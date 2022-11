Rindelbach wird zur Bühne für die Nachwuchszüchter

Beim Reitverein Rindelbach hat ein Jungzüchterschnuppertag stattgefunden. Organisiert vom Pferdezuchtverband Baden-Württemberg in Kooperation mit der Jugendabteilung des Reitverein Rindelbach war die Veranstaltung ein Erfolg.

20 motivierte Kinder und Jugendliche lernten an drei Stationen die Jungzüchterarbeit kennen. Edwin Schuster, Vorsitzender des Pferdezuchtverband Baden-Württemberg erklärte alles Wissenswerte rund um die Exterieurbeurteilung beim Pferd. Auf der Dreiecksbahn übte Dean Mihaljev das richtige Vormustern und Vorstellen eines Pferdes mit den Kindern und Jugendlichen. Der dritte Teil ist ein Theorie-Teil rund ums Pferd, in dem sich die Mitarbeiterin des Pferdezuchtverband Baden-Württemberg, Sarah Heß, bestens auskennt.

In drei Gruppen, unterteilt nach Alter, absolvierten die Kids diese Stationen mit Bravour und vor allem ganz viel Spaß. Als Erinnerung und zur Motivation zum weiter machen bekamen alle Teilnehmer eine Urkunde von Edwin Schuster überreicht. Für so viel Engagement aller, wurde der Tag bei einem gemütlichen und liebevoll servierten Essen beendet. Wir hoffen, dass wir bei allen Kindern und Jugendlichen das Interesse an der Jungzüchterarbeit geweckt haben und bedanken uns beim Zuchtverein und Reitverein für die Unterstützung.