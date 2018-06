„Riesenverkehr“ belastet Kübelesbuckstraße in Rindelbach

Die hohe Verkehrsbelastung in der Kübelesbuckstraße in Rindelbach ist Thema der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrats Rindelbach am Dienstagabend im Ellwanger Rathaus gewesen. Ortschaftsrat Gregor Olschewski von den Grünen hatte das Thema unter Punkt Sonstiges angesprochen.

Ortsvorsteher Arnolf Hauber berichtete von einem Ortstermin mit Bürgermeister Volker Grab am 27. April. Dabei sei ein „Riesenverkehr“ auf der Kübelesbuckstraße registriert worden. Ursache seien die Sperrung der Siemensstraße und der Jagstbrücke sowie die Verampelung der Haller Straße. „Wir haben dem Wunsch der Anlieger entsprochen und mehrmals 30 km/h auf die Straße geschrieben“, so Hauber. Die Stadt mache Radarkontrollen.

Das Thema ist noch nicht vom Tisch

Nach Beendigung der Arbeiten an der Siemensbrücke und der entsprechenden Umleitung soll das Thema Kübelesbuckstraße im Ortschaftsrat in einem Gesamtpaket mit der Kellerhausstraße behandelt werden. Dabei geht es um eine Öffnung oder Nichtöffnung der Kellerhausstraße.