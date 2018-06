Richter spricht abgelehnten Asylbewerber frei

Ein Asiate ist am Donnerstag von Amtsgerichtsdirektor Norbert Strecker freigesprochen worden. Der Vorwurf, vorsätzlich nichts dafür getan zu haben, um an gültige Papiere zu kommen, konnte dem abgelehnten Asylbewerber nicht nachgewiesen werden.

Der 33-Jährige war im August 2013 nach Deutschland eingereist. Sein Asylantrag, den er wegen religiöser Verfolgung stellte, wurde im Dezember 2016 abgelehnt. Seit Februar 2017 hält er sich geduldet im Ostalbkreis auf und lebt von staatlicher Unterstützung. Ohne gültige Papiere kann er nicht abgeschoben werden.

Der Strafbefehl vom 22. März legte dem Mann zur Last, gegen Paragraf 3 des Aufenthaltsgesetzes verstoßen zu haben. Dieser schreibt vor, dass Ausländer sich ohne gültigen Pass oder Passersatz nicht im Bundesgebiet aufhalten dürfen. Gegen den Strafbefehl hatte der 33-Jährige mithilfe einer Anwältin fristgerecht Einspruch eingelegt. Im Ellwanger Amtsgericht erschien er ohne anwaltlichen Beistand und folgte der Verhandlung mithilfe einer Dolmetscherin.

Der Pass wurde vom Schlepper abgenommen

Seinen Pass, erklärte der Beschuldigte, habe ihm ein Schlepper abgenommen. Vom Landratsamt Ostalbkreis und dem Regierungspräsidium Karlsruhe sei er im Sommer 2017 aufgefordert worden, bis spätestens 9. September 2017 gültige Reisedokumente vorzulegen. Dafür habe er alles getan. Dem Landratsamt habe er acht Passbilder eingereicht und im Rathaus der Gemeinde, in der er lebe, einen Antrag unterschrieben. Zur seiner Familie in der Heimat habe er kaum Kontakt. Dass er sich an die Polizei seines Heimatorts oder an seine Botschaft in Frankfurt hätte wenden können, habe er nicht gewusst und außerdem Stress gehabt wegen seiner einjährigen Tochter. Sie lebe bei ihrer vom Balkan stammenden Mutter, deren Familie ihm Schwierigkeiten machte. Eine Geldstrafe wegen fünffachen Internetbetrugs habe er bezahlt.

Der als Zeuge gehörte Verwaltungsbeamte des Landratsamts hatte nie selbst Kontakt zu dem Beschuldigten und konnte keine Auskunft geben, ob der Mann die amtlichen Schreiben überhaupt verstanden hat und ob bei seiner Anhörung im Rathaus ein Dolmetscher anwesend war. Die Schreiben seien in Deutsch und Englisch abgefasst. Der 33-Jährige habe in seiner Heimat zehn Jahre die Schule besucht, so dass man davon ausgehen könne, er sei der Amtssprache Englisch mächtig. Bei Problemen könnten sich Ausländer stets an seine Dienststelle wenden. Auch für Dolmetscher werde gesorgt. Das Verhalten des Beschuldigten sei typisch für einen abgelehnten Asylbewerber.

Richter folgt Forderung der Staatsanwaltschaft nicht

Norbert Strecker folgte dem Antrag des Vertreters der Staatsanwaltschaft auf eine Geldstrafe nicht und sprach den Asylbewerber frei. Es sei ihm nicht auferlegt worden, bei der Botschaft seines Heimatlandes vorzusprechen, wie das in ähnlichen Fällen oft geschehe. Jetzt aber, gab er dem 33-Jährigen mit auf den Weg, müsse er alle Hebel in Bewegung setzen, um gültige Papiere zu bekommen. Die Kosten des Verfahrens trägt die Staatskasse. (sz)