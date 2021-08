Richard Baumann spendet 100-mal Blut

Sagenhafte 100-mal hat Richard Baumann bereits Blut gespendet. Ihn und zahlreiche weitere Mehrfachspender haben die Stadt Ellwangen und die DRK-Ortsvereine Ellwangen und Röhlingen jetzt per Post geehrt.

Auch das perfekteste medizinische Versorgungssystem ist bei schweren Verletzungen und lebensbedrohlichen Krankheiten ohne Blut nicht funktionsfähig. Menschen, die ihr Blut freiwillig und uneigennützig spenden, retten das Leben von anderen Menschen, so die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung. Deshalb sei es sehr erfreulich, dass in Ellwangen die Blutspendebereitschaft trotz Corona noch groß sei. Insgesamt seien im Jahr 2020 bei zwölf Spendeterminen 2123 Blutkonserven zusammengekommen.

61 Personen aus Ellwangen erhielten nun als Mehrfachspender eine Ehrung in Form einer Urkunde, einer Blutspenderehrennadel und eines Geschenkes der Stadt Ellwangen.Normalerweise ist es üblich, dass die Blutspender und Blutspenderinnen zu einem kleinen Empfang eingeladen werden, an dem die hohen Auszeichnungen von Oberbürgermeister Michael Dambacher und den Vorsitzenden der DRK-Ortsvereine Ellwangen und Röhlingen in würdiger Form verliehen werden. Doch dies war aufgrund von Corona in der ersten Jahreshälfte nicht möglich, weshalb die Ehrengaben mit einem Dankschreiben von Dambacher und den Ortsvereinsvorsitzenden des DRK, Petra Apelt und Franz Brenner, per Post versandt wurden.

Die Stadtverwaltung ist optimistisch, im Frühjahr die nächste Blutspenderehrung wieder in Präsenz vornehmen zu können.

Geehrt wurde für 100 Blutspenden Richard Baumann.

Für 75 Blutspenden: Jürgen Backes, Xaver Hauber, Karl-Heinz Mendler, Lothar Hagel und Bettina Vollmer.

Für 50 Blutspenden: Wendelin Dauser, Johanna Herschlein, Martin Powolny, Helmut Schmid, Karin Schulze, Hermann SeklerSonja Zeller und Petra Ziegler.

Für 25 Blutspenden: Andrea Beck, Lilian Dociu, Benjamin Feil, Susanne Frank, Andrea Hauber, Michael Helmle, Rainer Liss, Irmgard Mahal, Roland Masuhr, Hartmut Paulus, Andrea Schreckenhöfer, Stefan Schulze, Hermann Wendel, Peter Frick , Stefan Hammele, Tobias Hauber, Mike Maier, Rebekka Rathgeb, Benedikt Walter, Christian Weber und Sonja Wolf.

Für zehn Blutspenden: Luis Bernard, Stefan Bernlöhr, Karin Böhmer , Johannes Eiselt, Moritz Feil, Nicole Haase-Schauer, Markus Hewelt, Melanie Kohler, Wolfgang Lutz , Laura Mack, John Patrick Mc Veigh, Johannes Reeb, Michael Schöppler, Maria Schütz, Julian Sekler, Maria Soldatov, Gabriel Stengel, Tanja Walter, Ingrid Winter, Lisa Ziegler, Vincent Grundler, Brigitte Hieber, Philipp Kratzer, Jochen Mayr, Michael Schmid und Susanne Hafner.