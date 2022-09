Revierleiter Stephan Schlotz verlässt Ellwangen in Richtung Schorndorf

Bei drei Polizeirevieren des Aalener Präsidiums gibt es zum 1. Oktober einen Wechsel an der Spitze. Darunter auch das Revier in Ellwangen. Der bisherige Leiter Stephan Schlotz wird künftig die Leitung in Schorndorf übernehmen. Auf ihn folgt der im Landkreis Heidenheim lebende 36-jährige Polizeirat Danilo Paul.

Der gebürtige Schorndorfer Schlotz kehrt laut Pressemeldung vom Freitag somit in seine Heimat zurück. Der 41-Jährige übernahm 2018 die Leitung in Ellwangen, übergibt nun an den verheirateten und zweifachen Familienvater Paul. „Aufgrund meiner dienstlichen Vergangenheit mit Schwerpunkt im Streifendienst stellt die Leitung eines Polizeireviers meine Traumfunktion für die Erstverwendung im höheren Dienst dar“, wird der 36-Jährige zitiert.

Auch in Crailsheim wird ein neuer die Führung übernehmen. Dort wird künftig Polizeirat Andreas Volz die Dienststelle leiten. Der 42-Jährige kommt direkt vom Innenministerium des Landes in den Landkreis Schwäbisch Hall. Seit 22 Jahren ist er laut Mitteilung bereits im Polizeidienst tätig.

„Ich freue mich sehr, dass wir drei vakante Leitungspositionen quasi lückenlos nachbesetzen konnten“, so Polizeipräsident Reiner Möller. Und weiter: „Neben der großen Personalverantwortung zeichnen sie sich jeweils mitverantwortlich für die Sicherheit von zehntausenden Bürgerinnen und Bürgern. Zudem sind sie als Revierleiter ein unverzichtbares Bindeglied zu unseren Sicherheits- und Kooperationspartnern in den Städten und Kommunen.“

