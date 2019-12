Rettungshunde zeigen den EBR-Schülern, was sie können

Das Team der Rettungshundestaffel Aalen hat die fünften Klassen der Ellwanger Eugen-Bolz-Realschule besucht. Der Leiter Achim Niedermayer informierte die Schüler über die Arbeit und die Ausbildung der Hunde. Im Anschluss daran durften sich kleine Schülergruppen auf dem Gelände verstecken. Die Hunde, die bereits ihre Prüfung als Flächensuchhunde absolviert hatten, sollten sie dann suchen.

Für die Schüler war es interessant zu erfahren, dass die Hunde jeglichem Menschengeruch nachgehen und somit nicht mit Hilfe von Kleidungsstücken eine bestimmte Person suchen. Die Rettungshunde von waren in der Nacht zuvor bereits in Ellwangen bei einer polizeilichen Suche angefordert worden und einige Stunden im Einsatz gewesen. Deshalb waren alle umso überraschter, wie motiviert die Hunde auf die Suche gingen. Was tut man nicht alles für ein paar Stückchen gute schwäbische Maultaschen?