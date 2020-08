Rentnerpaar in Ellwangen bestohlen

Gegen 13.15 Uhr am Sonntagmittag hat ein Unbekannter an der Haustüre eines Ehepaares in der Jenaer Straße in Ellwangen geläutet und um Geld gebeten. Ohne sich auf ein Gespräch einzulassen, schickten die zwei 84-Jährigen den Unbekannten fort. Anschließend legten sie sich zu einem Mittagsschlaf hin.

Nachdem das Paar gegen 14 Uhr wieder aufgestanden war, bemerkte es, dass Unbekannte über den Wintergarten in die Wohnung eingedrungen waren und unbemerkt Bargeld und Schmuck entwendet hatten. Möglicherweise besteht laut Polizei zwischen dem Einbruch und dem Bettler ein Zusammenhang.

Der Unbekannte ist etwa 25 Jahre alt und 1,75 Meter groß. Er hat kurze dunkle Haare und war mit einer dunklen Hose und einem hellblauen T-Shirt bekleidet.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen entgegen, Tel.: 07961 / 9300.