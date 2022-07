Renaturierung: Weiherbach wird ökologisch aufgewertet

Die Projektierer und Betreiber von Windparks müssen als Ausgleich für die diesbezüglichen Eingriffe in die Natur Gelder in den „Naturschutzfonds“ einzahlen. Mit diesen Mitteln werden Projekte zur ökologischen Aufwertung der Natur finanziert. So auch am Weiherbach und somit in unmittelbarer Nähe des „Windparks Nonnenholz“, aus dem ebenfalls Ausgleichgelder in den „Naturschutzfonds“ flossen.

Die Arbeiten am Weiherbach begannen im Herbst 2021, berichtete Ralf Worm dem Ortschaftsrat. Südlich des bestehenden Bachbeets sei auf einer Länge von rund 600 Metern ein neuer Bach mit einem kurvenreichen Verlauf ausgebaggert worden. Das neue Bachbeet liege höher als das bisherige. Im alten Bach wurden mehrere Erddämme eingebaut. Hier sollen sich stehende Gewässer bilden.

Zudem wurden zwei Pflanzbereiche mit jungen Bäumen geschaffen. Zum einen wurden Apfel- und Birnbäume gepflanzt, ferner Erlen und Weiden. Die „Pflanzräume“ wurden zum Schutz vor Wildtieren und vor allem vor dem Biber eingezäunt. Die Zäune sollen in einigen Jahren wieder abgebaut werden.

Während der Sommermonate sollen noch Blühstreifen mit Kräutern angelegt werden. Mit diesen, in mehreren Etappen geplanten Arbeiten, werde das Projekt im Herbst abgeschlossen, erklärte Worm. Weitere Maßnahmen seien nicht erforderlich. Das Gebiet soll der Natur selbst überlassen werden.

Mit der Ausnahme, dass ein Schäfer mit der Beweidung beauftragt wurde. Der Schäfer sei angehalten, das Areal abschnittsweise und zeitversetzt zu beweiden. Damit soll gewährleistet werden, dass Teile der Blühstreifen über Wochen oder gar Monate zu sehen sind.

Die Ortschaftsräte seien bereits mehrmals seitens der Bevölkerung darauf angesprochen worden, was hier zu erwarten sei, erklärte der Ortsvorsteher, Wolfgang Seckler. Deshalb sei es wichtig, zu erfahren, „was am Ende der Maßnahme herauskommt“. Der Biber hatte bereits im Vorfeld in den Weiherbach eingegriffen, erinnerte Seckler. Jetzt habe es sich herausgestellt, dass dessen „Aktvitäten“ für die Renaturierung „gar nicht so schlecht“ seien.

Die Kosten für die Renaturierungsmaßnahme bezifferte Ralf Worm auf rund 30 000 Euro. Seitens des Landschaftserhaltungsverbandes sei nach Abschluss der Arbeiten keine weitere Betreuung vorgesehen, erklärte Worm. Deshalb sollen der beauftragte Schäfer und der zuständige Jagdpächter das Gebiet im Auge behalten und etwaigen Handlungsbedarf melden.