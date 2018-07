Rektor Heiko Fähnle wird ab 1. August der neue geschäftsführende Schulleiter aller Ellwanger Schulen außer den Gymnasien. Das gab Oberbürgermeister Karl Hilsenbek in der jüngsten Sitzung des Gemeindrats bekannt. Der Rektor der Grundschule Sankt Georg in Schrezheim folgt in dieser Funktion auf Hans-Dieter Visser, den bisherigen Leiter der Mittelhofschule, der in den Ruhestand verabschiedet worden ist.