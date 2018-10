Reit- und Fahrverein freut sich auf neue Standarte

Die Mitglieder des Reit- und Fahrvereins Röhlingen unter Vorsitzendem Manuel Bühler dürfen sich auf eine neue Standarte freuen. Sie kann dank des Crowdfunding-Projekts der Ellwanger VR-Bank jetzt bestellt werden. Ursprünglich ist der Verein von 4500 Euro ausgegangen, diese Summe entspricht auch den Anschaffungskosten der Standarte. Zusammengekommen sind letztendlich 6720 Euro.

Doch dafür mussten die Mitglieder des Reit- und Fahrvereins Röhlingen kräftig die Werbetrommel rühren. Denn ohne Werbung hätte es nicht die 66 Unterstützer gegeben, die kräftig spendeten, um das Projekt auf den Weg zu bringen. Das war aber auch nötig, denn die alte Standarte ist 1951 geweiht worden und seitdem im Laufe der fast sieben Jahrzehnte in die Jahre gekommen. Wind und Wetter haben an ihr genagt, denn sie war bei vielen freudigen, aber auch traurigen Anlässen mit dabei. So sei nur an die vielen Ritte beim Kalten Markt, bei Blutritten oder ähnlichen Veranstaltungen erinnert. Georg und Maria Gösele haben die Standarten aus den Jahren 1933 und 1951 wie ihren Augapfel gehütet.

Muster wurden an vielen Abenden begutachtet

Die Mitglieder des Standarten-Crowdfunding-Ausschusses hatten es sich nicht leicht gemacht. So galt es doch beide Seiten der Fahne zu gestalten. Die vorgeschlagenen Muster wurden an vielen Abenden begutachtet: das Pferd Sankt Georgs, dem Schutzheiligen der Reiter, sollte in seiner Bewegung im Kampf gegen den Drachen so natürlich wie möglich aussehen und auch die Ortsseite wollte wohl überlegt sein.

Aber jetzt ist alles fertig, die Bestellung bei der Fahnenfirma ist aufgegeben. Die neue Standarte misst 60 mal 60 Zentimeter, ist mit goldenen Fransen eingefasst und zeigt auf der einen Seite Sankt Georg auf dem Pferd im Kampf mit dem Drachen und auf der anderen die Vereinsseitemit der Inschrift „Reit- und Fahrverein Röhlingen 1924 – 2019“.

Die 4500 Euro für die Standarte sind eine Summe, die man nicht einfach aus der Portokasse zahlt. So kam das Crowdfunding-Angebot der Ellwanger VR-Bank gerade recht, um mit Spenden die Standarte zu finanzieren. Insgesamt kamen dabei 6720 Euro zusammen. Die VR-Bank hat dabei 1245 draufgelegt.

Ein Ehrenplatz für alle drei Standarten

Gebhard Bühler, Ehrenvorsitzender des Röhlinger Reit- und Fahrvereins und Projektverantwortlicher, brachte es bei der Scheckübergabe zusammen mit dem Vorsitzenden Manuel Bühler auf den Punkt: „Wir sind sehr froh, dass alles so hervorragend geklappt hat und es freut uns, dass wir mehr zusammenbekommen haben als geplant. Mit dem restlichen Geld werden wir ein Zimmer in der Reithalle herrichten sowie einen Vitrinenschrank beschaffen, in denen unsere drei Standarten aus den Jahren 1933, 1951 und die neue Platz finden und sicher aufbewahrt werden können.“

Jürgen Hornung, Vorstandssprecher der VR-Bank Ellwangen, freute sich ebenfalls über den erfolgreichen Abschluss dieses Projekts. Die Zahl der Spender zeige die Verbundenheit mit Verein: „Man ist stolz auf dem Reit- und Fahrverein Röhlingen“, das merke man. Und mit der neuen Standarte, die den reitern ab dem kommenden Jahr stolz vorangetragen wird, werde eine alte Tradition weitergetragen.