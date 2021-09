Reinhold Michelberger ist der 10 000. Besteller der Gartentonne

Der praktische Grüncontainer für daheim hat sich laut der Gesellschaft im Ostalbkreis für Aballbewirtschaftung mbh (GOA) zu einem echten Renner entwickelt. Reinhold Michelberger aus Ellwangen war jetzt der 10 000. Besteller der Gartentonne und darf dafür zum Dank die Gartentonne zwei Jahre kostenfei nutzen.

Die Gartentonne wurde 2015 kreisweit von der GOA eingeführt. Sie dient neben den dezentralen Grüncontainern und den Wertstoffhöfen im Ostalbkreis als zusätzliche Entsorgungsmöglichkeit für Grüngut. Laut GOA bringt die Gartentonne eine Zeitersparnis für Gartenbesitzer. Sie können Gartenabfälle bequem entsorgen und sind nicht mehr an die Öffnungszeiten der Wertstoffhöfe oder Grüncontainer gebunden. An den Leerungsterminen ist die Gartentonne vor 7 Uhr am Straßenrand bereitzustellen. Die Leerung der Gartentonne erfolgt von März bis November alle zwei Wochen. Angeboten wird die GOA-Gartentonne in den Größen 240 Liter (64,95 Euro im Jahr) und 660 Liter (149,95 Euro im Jahr)

Wird die GOA-Gartentonne selbst auf einer GOA-Betriebsstätte abgeholt und bei Abholung ein Lastschriftmandat erteilt, erhält der Kunde auf den Jahresbetrag einmalig einen Rabatt in Höhe von zehn Euro erstattet. Die 240 Liter-Tonne steht auf allen GOA-Wertstoffhöfen und Entsorgungsanlagen zur Abholung bereit. Aus logistischen Gründen kann die 660 Liter-Tonne ausschließlich auf den Entsorgungsanlagen Ellert und Reutehau abgeholt werden.

Wird die Gartentonne weiterempfohlen, erhält der Kunde eine Gutschrift von 15 Euro auf die nächste Gartentonnenabrechnung. Hierfür muss der Besteller der Gartentonne einfach nur die Daten des Werbers auf der Bestellung angeben.