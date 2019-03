Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus: 27 Chöre des Eugen-Jaekle-Chorverbandes (EJC) werden zum Chorfest des Schwäbischen Chorverbandes (30. Mai bis 2. Juni) nach Heilbronn fahren, um dort Konzerte zu besuchen, selber zu singen und der Bundesgartenschau einen Besuch abzustatten. Die EJC-Chorjugend mit 45 jungen Sängern aus den EJC-Kinder- und Jugendchören hat dort mit einem Beatboxprogramm sogar einen eigenen Auftritt (31. Mai, 16.30 Uhr auf der Sparkassenbühne). Dies sagte der Eugen-Jaekle-Chorverbandsvorsitzende Rainer Grundler bei der Versammlung des EJC-Bezirks Ellwangen am Freitagabend im Dorfhaus Eggenrot.

Der noch amtierende Ellwanger Bezirksvorsitzende Günther Hopfensitz (Ellenberg) erinnerte an das vergangene Jahr, das insgesamt weniger gemeinsame Veranstaltungen als im Vorjahr aufzuweisen hatte. Die beiden Ehrungsnachmittage würden mittlerweile gut angenommen; der nächste wird am 17. November in Schwabsberg stattfinden. Für 2020 sucht der Bezirk Ellwangen noch einen Ausrichter. Grundler dankte Hopfensitz für seine Arbeit im Bezirk Ellwangen und freute sich, dass Hopfensitz den Posten seines Stellvertreters übernommen hat. Für Hopfensitz wählte die Versammlung Reiner Nickel (Ellenberg) als seinen Nachfolger. Dieser bat die Vertreter der 29 Ellwanger Vereine um die gleiche Unterstützung, die sie seinem Vorgänger entgegengebracht haben. Das nächste gemeinsame Chorkonzert wird am 1. Dezember im Raum Ellwangen stattfinden.

In der Verbandskasse ist ein Plus

Die Vorsitzende der Eugen-Jaekle-Chorjugend, Michaela Ruf, freute sich, dass die Ellwanger Kinder- und Jugendchöre beim Jugendverbandstag komplett vertreten waren. Sie verwies auf ein Spendenkonto um die Reise der Chorjugend nach Heilbronn möglichst günstig gestalten zu können. Der Finanzvorsitzende Tobias Brenner berichtete von den Veränderungen bei der Zuweisung des Sockelbetrages des Schwäbischen Chorverbands an seine Mitgliedsvereine. Im Jahr 2018 konnte die EJC-Verbandskasse ein Plus aufweisen. „Dies ist“, so Brenner, „auch notwendig um kommende Großveranstaltungen solide finanzieren zu können“.

Die EJC-Geschäftsführerin Petra Kempf bat alle Vereinsverantwortlichen, Änderungen in der Vereinsspitze zeitnah zu melden, damit auch immer ein aktueller Ansprechpartner vorhanden ist. „Geht man auf die jeweilige Vereinsseiten im Internet, um diesen zu finden, stellt man immer wieder fest, dass die letzte Aktualisierung Jahre her ist. Vereinsinternetseiten sind nur gut, wenn sie aktuell sind“, riet Kempf. Der EJC-Vorsitzende Grundler bat die Vorsitzenden der Chorvereine, die Veröffentlichungen des Schwäbischen und Deutschen Chorverbandes aufmerksam zu lesen; diese böten eine Fülle von Informationen. In einem Referat stellte Grundler die wichtigsten Merkmale einer „schlanken“ Vereinssatzung vor, Hopfensitz informierte über präzise, kurze und knackige Pressearbeit.

Eröffnet wurde die Versammlung mit Chorvorträgen des Eggenroter Männerchores unter der Leitung von Markus Kuhn. Ortsvorsteher Albert Schiele und der Vereinsvorsitzende Günter Herrschlein stellten zu Beginn der Veranstaltung den Versammlungsort Eggenrot und seinen Gesangverein vor.