Rehbock verendet qualvoll nach Wildererbeschuss

Einen Fall von Wilderei meldet die Dinkelsbühler Polizei. Ein Jäger aus einem Dinkelsbühler Ortsteil hat bei einer Runde mit seinem Jagdhund in einem Maisacker einen verendeten Rehbock entdeckt, auf den wahrscheinlich illegal geschossen wurde.

Als der Jagdpächter am Dienstagabend im Dinkelsbühler Ortsteil Tiefweg durch sein Revier streifte, schlug sein Hund in der Nähe eines Maisackers an. Aufgrund des Verwesungsgeruchs vergewisserte sich der Mann und suchte in dem Acker nach dem Grund. Hier fand der Waidmann einen qualvoll verendeten Jährlingsrehbock auf.

Bei der Begutachtung des Tieres durch den Jäger und durch hinzugerufene Polizeibeamte fiel an dem toten Reh eine Schussverletzung auf, die höchstwahrscheinlich von einem Kleinkalibergewehr stammen dürfte. Das Kaliber war zudem für Rehwild nicht zugelassen.

Es wird vermutet, dass unbekannte Täter bei Dunkelheit illegal und unfachmännisch auf das Tier geschossen haben. Der Bock dürfte nach dem Treffer noch eine größere Fluchtstrecke zurückgelegt haben.

Aufgrund des Zustands des Tierkadavers taxierte der Jäger die Tatzeit auf den Zeitraum vom 28. bis zum 31. August.