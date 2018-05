Ein Reh ist am Mittwochabend auf der L 1029 getötet worden. Es lief gegen das Auto einer 20-Jährigen, die gegen 21.25 Uhr von der B 290 her kommend in Richtung Röhlingen unterwegs war. Kurz vor der Abzweigung Killingen erfasste sie das Tier. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.