Regionalität zahlt sich bei Vermarktung aus

In wirtschaftlicher Hinsicht war 2017 ein besonders gutes Jahr für die Hohenloher Molkerei und ihre Mitglieder: Der Jahresüberschuss konnte auf 6,8 Millionen Euro gesteigert werden. Spitzenergebnisse im Qualitätsbereich wurden durch die Stiftung Warentest bestätigt: Testsieger bei Butter und zusätzlich Platz drei. Darüber wurde bei der jüngsten Generalversammlung in Wolpertshausen informiert.

Das vergangene Jahr startete mit gedrosselten Milchmengen und die Milchpreise erholten sich. Nachgefragt war das Milchfett. Es verteuerte sich, während die Eiweißseite schwach blieb. Die geringen Milchmengen mit niedrigen Sommerinhaltsstoffen führten durch die knappen Milchfettmengen zu steigenden Milchpreisen.

Das beste Firmenergebnis in der Geschichte

„2017 haben wir sicher mehr erreicht, als wir zunächst prognostiziert hatten. Neue Allzeithochs bei Butter, hohe Fettpreise, gute Kontraktabschlüsse für Frischmilch und H-Milch, Mehrwertkonzepte und eine eigene Regionalmarke waren neben einer nach wie vor als überragend zu bezeichnenden Effizienz in der Produktion und nur unterdurchschnittlichen Kostensteigerungen die Voraussetzung, dass ich Ihnen heute das beste Firmenergebnis unserer langen Geschichte präsentieren darf“, fasste Martin Boschet, geschäftsführender Vorstand, das Ergebnis des vergangenen Jahres zusammen.

Der Jahresüberschuss konnte auf 6,8 Millionen Euro gesteigert werden. Dieses Geld verbleibt in der Genossenschaft und soll als Fundament für die Zukunft dienen. Der Vorstand hat mit einstimmiger Zustimmung durch den Aufsichtsrat beschlossen, 3,8 Millionen Euro zu packen. Dies dient neben allen anderen Maßnahmen als zusätzlicher Baustein, um die melkenden Betriebe im Marktkrisenfall in Zukunft zu unterstützen.

Zwei Themen haben das vergangene Geschäftsjahr der Molkerei geprägt: Zum einen wurde ein neues Verpackungsdesign für die Regionalmarke Hofgut umgesetzt, zum anderen wurde an der geplanten Satzungsänderung über die neue Geschäftsguthabenregelung gearbeitet. Im Verlauf der Versammlung stimmten die Mitglieder einstimmig dafür. Durch die neue Anteilsregelung wird nun jedes Mitglied entlastet. Der Hohenloher Molkerei werden künftig nur noch aktive Milchbauern als Mitglieder angehören.

Die Kommunikation mit dem Verbraucher und die Wahrnehmung des Unternehmens sind tragende Säulen für den Absatz der Produkte. Manfred Olbrich, Vorstandsvorsitzender, weist deshalb darauf hin, dass das Thema der Zukunft neben Tierwohl, Nachhaltigkeit, Nähstoffmanagement vor allem die gesellschaftliche Akzeptanz landwirtschaftlicher Betriebe sein wird.

Die Preise sind wieder am Fallen

Mit Sorge blickt Olbrich auf die aktuellen Entwicklungen am Milchmarkt: „Zum Jahresende entstand schon wieder ein Marktdruck, sodass das Jahr 2018 unter schwierigen Voraussetzungen begonnen hat. Es gibt viel Milch und die Preise sind am Fallen. Was im zweiten Halbjahr passiert, ist unklar und nicht zu prognostizieren.“ Es überrascht daher nicht, dass die Mengenzuwächse in stagnierenden Märkten nicht ordentlich untergebracht werden können. Zum Ausdruck kommt das bei den deutlichen Preisreduzierungen für praktisch alle Produkte der weißen Linie, die sich bei den kürzlich abgeschlossenen Preisgesprächen ergeben haben. Die Folge davon bekommen die Milchlieferanten derzeit zu spüren: Der Milchpreis muss abgesenkt werden. Die Hoffnung liegt derzeit im Milchfett, das den Markt perspektivisch bis in den Herbst stützen und der Molkerei helfen soll. Für die Jahre 2018 und 2019 plant die Genossenschaft wieder stärkere Investitionen in verschiedenen Bereichen.