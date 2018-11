Redner gedenken der Opfer von Krieg und Terror

An die Opfer von Krieg, Terror, Folter, Gewaltherrschaft und Unrechtsregimen, von Widerstand, Gefangenschaft, Flucht und Vertreibung, von Unterdrückung und Demütigung ist am Sonntag bei den Gedenkfeiern zum Volkstrauertag erinnert worden.

Die Gedenkfeier am Mahnmal im Friedhof Sankt Wolfgang in Ellwangen begann mit einer Gedenkminute. Bürgermeister Volker Grab erinnerte an den tragischen Tod von Hans-Bernd Hirschmiller am letztjährigen Volkstrauertag. Der Leiter des Peutinger-Gymnasiums war mitten in seiner Volkstrauertag-Ansprache bewusstlos zusammengebrochen, fiel auf den Hinterkopf und verstarb kurz danach.

Renschler ruft zur Wachsamkeit und Aussöhnung auf

Dieses Mal hielt der frühere Ellwanger Amtsgerichtsdirektor und bis Ende September 2018 langjährige Vorsitzende des Geschichts- und Altertumsvereins, Joachim Renschler, die Gedenkansprache. Er erinnerte an das Ende des Ersten Weltkrieges vor 100 Jahren mit seinen 17 Millionen Toten, an den nationalsozialistischen Rassenwahn und an die Schrecken und Gräuel des Zweiten Weltkrieges mit mehr als 50 Millionen Toten, an die Kriegsversehrten, das entbehrungsreiche Schicksal der Hinterbliebenen und an andere Kriegsfolgen. In seiner Ansprache verwies er auf das Kriegserinnerungsbild in der Eichkapelle in Rindelbach, das Gebhard Fugel 1916 gemalt hat, und auf Heimbewohner des Rabenhofs, die in der Zeit des Nationalsozialismus als „lebensunwertes Leben“ in Grafeneck ermordet wurden.

Renschler ging in seiner Rede aber auch auf die Kriege in Syrien, Afghanistan, Mali, im Jemen und in der Ostukraine und auf andere bewaffnete Gräueltaten der Gegenwart sowie auf die Opfer von Terrorismus, Hass und Gewalt ein und erinnerte an die Auslandseinsätze der deutschen Soldaten in Krisengebieten. Eindringlich rief er zur ständigen Wachsamkeit, zum friedlichen Miteinander sowie zur Versöhnung und Aussöhnung auf und verteidigte Frieden und Freiheit, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Menschenwürde und Menschenrechte, Solidarität und Mitmenschlichkeit. Den engen Kontakt zu den europäischen Nachbarstaaten hielt er für unverzichtbar. Krieg und Terror kennen, so Renschler, nur Verlierer. 1952 habe es in Deutschland den ersten Volkstrauertag gegeben.

Feuerwehr, Deutsches Rotes Kreuz, Technisches Hilfswerk, katholische Arbeitnehmerbewegung KAB und Kolpingsfamilie waren mit Fahnenabordnungen vertreten. Der Liederkranz Ellwangen war dieses Mal ohne Fahne präsent, denn die wird aus Anlass des 70-jährigen Bestehens 2019 zurzeit renoviert.

JBO spielt „Ich hatt’ einen Kameraden“

Bürgermeister Volker Grab für die Stadt, Bezirksgeschäftsführer Thomas Faul vom Bezirksverband Nordwürttemberg für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Wolfgang Berghausen für den Sozialverband VdK Ellwangen und der Standortälteste, Hauptmann Oliver Plessen, für die Bundeswehr legten Kränze nieder.

Das Ellwanger Jugendblasorchester unter Leitung von Wendelin Dauser und der Kolpingchor Ellwangen unter Leitung von Ria Bullinger gestalteten die Gedenkfeier musikalisch. Mit dem Friedrich-Silcher-Stück „Ich hatt einen Kameraden“ und anschließendem Glockengeläut ging die Feier zu Ende.