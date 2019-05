Redemptoristen: Seit 100 Jahren auf dem Schönenberg

Die Redemptoristen wirken seit 100 Jahren segensreich auf dem Schönenberg. Die ersten Ordensmänner kamen am 11. Mai 1919. Als Auftakt zu den Jubiläumsfeierlichkeiten, die das ganze Jahr über dauern, hielt Dekan Robert Kloker am Maifeiertag in Konzelebration mit den Schönenberg-Patres Tadeusz Trojan und Jens Bartsch einen gut besuchten Wallfahrtsgottesdienst.

Es war ein Festtag auf dem Schönenberg. Gelb-weiße Kirchenfahnen waren gehisst. Und da es der Beginn des Marienmonats Mai war, sang man zu Beginn des feierlichen Gottesdienstes „Maria Maienkönigin“. Der Rektor des Klosters und Leiter der Landpastoral Schönenberg, Pater Jens Bartsch, begrüßte Wallfahrer aus nah und fern. So führte die Wallfahrt der Katholiken aus Stödtlen und Halheim am 1. Mai auf den Schönenberg. Besonders freute sich Bartsch über die Anwesenheit des Hauptzelebranten, Dekan Robert Kloker. Dessen Präsenz wertete Bartsch als sichtbares Zeichen, dass die Redemptoristen nicht nur in Ellwangen, sondern in der ganzen Region tätig sind. Jens Bartsch ist stellvertretender Dekan.

Patres und Brüder aus dem Sudetenland

Dekan Kloker, der gleichzeitig leitender Pfarrer der Seelsorgeeinheit Schwäbisch Gmünd-Mitte ist, ging in seiner Predigt auf die Ordensgründung durch den heiligen Alfons von Liguori (1696 – 1787) und auf die wechselvolle Geschichte der Redemptoristen auf dem Schönenberg ein. Schon der Ordensgeistliche Klemens Maria Hofbauer hatte 1799 ins Auge gefasst, eine Niederlassung auf dem Schönenberg als Wirkungsort für die Redemptoristen zu gründen. 1919, nach dem Ersten Weltkrieg, habe dann die segensreiche Tätigkeit von sechs Patres und einigen Brüdern an diesem Wallfahrtsort begonnen. Kloker streifte ihre Exerzitienarbeit, ihre Missionstätigkeit und ihre Unterstützung der Wallfahrt. Auch die großen Einschnitte im Zweiten Weltkrieg thematisierte der Geistliche. Mitten im Krieg, 1940, wurde Pater Alfons Sauter der erste Pfarrer der Redemptoristen auf dem Schönenberg. Damit war auch die Leitung des Exerzitienhauses verbunden. Im Zweiten Weltkrieg fielen viele junge Mitbrüder. Nach der Vertreibung kamen Patres und Brüder aus dem Sudetenland.

Dank für die Einrichtung der Landpastoral

Kloker erinnerte auch daran, dass Redemptoristenpatres Polizei-, Militär-, Betriebs- und Flüchtlingsseelsorger wurden und sich als Wegbereiter für die Botschaft des Glaubens bemühten, den Menschen in ihrer jeweiligen Situation Christus nahezubringen. Besonders dankte Kloker den Redemptoristen für die Einrichtung der Landpastoral. Damit sorgten sie für eine gute Seelsorge im ländlichen Raum. Von den zwölf Niederlassungen der Ordensprovinz der Redemptoristen, die 1980 bestanden, gibt es inzwischen nur noch fünf. „Dass die Patres und Brüder so lange auf dem Schönenberg geblieben sind, zeigt, wie sehr sie an ihm hängen und dankbar sind, dass sie hier wirken durften und weiterhin wirken wollen“, zitierte Robert Kloker aus Pater Josef Steinles Beitrag im Ellwanger Jahrbuch 2016/2017 mit dem Titel „Die geistlichen Herren auf dem Berg: Redemptoristen 100 Jahre auf dem Schönenberg“.

Wegbegleiter für Jesus Christus und seine gute Botschaft

„Unser Leben sei ein Fest. Es gibt immer wieder Gründe zu feiern“, sagte der Dekan mit Blick auf den Bibeltext von der Hochzeit zu Kana und die Verwandlung von Wasser in Wein durch Jesus. Und er zitierte Marias Wort: „Was er euch sagt, das tut.“ Die Redemptoristen wollten Wegbegleiter für Jesus Christus und seine gute Botschaft sein, Wegbegleiter für die Menschen.

Am Ende des Gottesdienstes lud Pater Jens Bartsch zum Stehempfang auf dem Kirchplatz ein. Dabei zeigte er sich dankbar für das, was seine Mitbrüder in den vergangenen 100 Jahren auf dem Schönenberg geleistet haben. Der Juniorchef der Ellwanger Rotochsen-Brauerei, Alexander Veit, stellte das Jubiläumsbier vor, von dem es insgesamt 150 Kästen gibt. Das Etikett stammt von der Eigenzeller Künstlerin Judith Wettemann-Ebert. „Ich bin kein so großer Bierfreund“, gestand Dekan Kloker indes, dass ihm der Wein näher ist. Der Schönenberg jedoch liege dem gesamten Dekanat Ostalb und ihm persönlich am Herzen: „Meine Eltern haben vor 59 Jahren hier auf dem Schönenberg geheiratet“, erzählte der Dekan. Und in Ellwangen habe er Verwandtschaft.