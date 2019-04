Redemptoristen feiern Jubiläum

Die Redemptoristen auf dem Schönenberg feiern ihren 100. Geburtstag mit großem Programm. Am 11. Mai 1919 wurden die Ordensmänner feierlich in ihr Kloster auf dem Schönenberg, dem ehemaligen Priesterseminar der Fürstpropstei, eingeführt und von Stadtschultheiß Ettensperger begrüßt. Zunächst waren sie nur mit der Betreuung der Wallfahrt beauftragt, 1940 übernahmen sie auch die Pfarrei Schönenberg und die Leitung des Exerzitienhauses.

Der Wunsch, auf dem Schönenberg ein Kloster zu errichten, existierte schon lange. So hatte bereits der heilige Klemens Maria Hofbauer (1756 bis 1820) für seine Mitbrüder eine Niederlassung in Ellwangen ins Auge gefasst. 1799 hatte sich Hofbauer in Zöbingen aufgehalten, dort vom Schönenberg gehört und gehofft, der Orden könne den gut besuchten Wallfahrtsort übernehmen, der an Priestermangel litt.

Auch Joseph von Lipp, der zweite Bischof von Rottenburg, der 1849 beim Redemptoristen Franz Vogl auf dem Schönenberg an Priesterexerzitien teilgenommen hatte, hatte den Wunsch geäußert, die Gemeinschaft möge diesen Ort übernehmen. Doch die Regierung lehnte es ab.

Erste Niederlassung mit sechs Patres und einigen Brüdern

Erst nach Ende des Ersten Weltkrieges, am 14. Februar 1919, genehmigte die Regierung eine Niederlassung mit sechs Patres und einigen Brüdern auf dem Schönenberg. Hauptzweck war es, Volksmissionen und Exerzitien zu halten. Am 11. Mai 1919 bezogen die Redemptoristen einige Zimmer im oberen Stock des ehemaligen Priesterseminargebäudes. „Neben ihnen auf dem Gang wohnten Mägde des Exerzitienhauses. In dem Gebäude war eine Schule untergebracht, es wohnten die Lehrer hier“, schreibt Pater Josef Steinle in seiner Abhandlung „Die geistlichen Herren auf dem Berg: Redemptoristen 100 Jahre auf dem Schönenberg“ im Ellwanger Jahrbuch 2016/2017.

Aus diesem Grund plante die Ordensgemeinschaft, unten in der Stadt ein Kloster mit Kirche zu errichten. So wollte man die Marienkirche übernehmen und daneben ein Kloster bauen oder den Stadtpfarrhof als Kloster übernehmen. Doch der Dekan von Ellwangen war der Ansicht, die Redemptoristen sollten auf dem Schönenberg bleiben. 1924 wollte der Orden die Armenbehörde als Domizil kaufen. Doch dieses Gebäude hatte bereits Pfarrer Anton Eberhard für die Anna-Schwestern zugesprochen bekommen. Auch andere Projekte zerschlugen sich.

Erster Oberer auf dem Schönenberg war Pater Augustin Khuon. Bis Ende 1919 waren die Patres an 25 Missionen beteiligt. Barmherzige Schwestern von Untermarchtal versorgten den Haushalt des Konvents, bis die Redemptoristen ab 1920 mit Bruder Alois Heiligbrunner als Koch eine eigene Küche führten. Jedes Jahr kam der Provinzobere zur Visitation.

Der Tagesablauf im Kloster war streng geregelt: 5 Uhr Aufstehen, 5.30 Uhr Gebet und Morgenbetrachtung, danach heilige Messe, Danksagung, Frühstück und Arbeiten. 11.45 Gebet und schweigend Mittagessen mit anschließender Erholung. Nach der Arbeit, um 17.30 Uhr, war Abendbetrachtung, dann Abendessen, um 20 Uhr Nachtgebet in der Kapelle. Bis zur Bettruhe um 22 Uhr wurde nicht gesprochen. 1925 verbesserte sich die Wohnsituation, denn auf dem Dachboden des Klostergebäudes wurden vier Zimmer eingebaut.

Pfarrer Anton Eberhard hatte bis zu seinem Tod 1927 die Leitung von Pfarrei, Wallfahrt und Exerzitienhaus auf dem Schönenberg. Sein Nachfolger wurde Pfarrer Karl Reeb (gestorben 1930), danach Johannes Mayer, gebürtig aus Rosenberg-Gansershof. Erst 1940 stellten die Redemptoristen mit Pater Alfons Sauter einen eigenen Pfarrer auf dem Schönenberg. Auf Sauter folgte 1959 Pater Josef Gräupel als Schönenbergpfarrer, 1983 Pater Gerald Hanke, 1995 Pater Peter Renju und 2008 Pater Tadeusz Trojan. Bis in die 1970er Jahre hinein waren elf bis 13 Patres sowie bis 1967 auch noch zwei Brüder auf dem Schönenberg. Heute sind es noch vier Patres und ein Bruder: die Patres Tadeusz Trojan, Wolfgang Angerbauer, Wolfgang Kindermann und Jens Bartsch sowie Bruder Marinus Marx.

Als Rucksackmissionare in den Diasporagemeinden

Nach dem Zweiten Weltkrieg engagierten sich die Redemptoristen als Rucksackmissionare in den Diasporagemeinden für Flüchtlinge und Heimatvertriebene. Die Vertriebenenwallfahrt auf den Schönenberg gibt es seit 1949. Auch Aussiedler, Griechen, Tschechen, Slowaken, Slowenen und Polen fanden später auf dem Schönenberg eine geistige Heimat. 1962 begann Pater Georg Stelzer als Pfarrer bei der Bundeswehr in Ellwangen und organisierte große Volksmärsche wie den Europa-Marsch 1969. Ab 1971 arbeiteten die Redemptoristen in der Betriebsseelsorge. So arbeitete Pater Alfred Sirch eine Zeit lang in einer Karosseriebaufirma und Pater Bernhard Laube in einer Uhrenfabrik.

1986 wurde auf dem Schönenberg die Landpastoral eingerichtet, um den ländlichen Raum besser pastoral zu versorgen. Seit 1989 gibt es die jährliche Jugendwallfahrt auf den Schönenberg. Pater Jens Bartsch war ab 2007 Jugendpfarrer im Ostalbkreis, bis er 2015 Leiter der Landpastoral wurde.

Wallfahrtsgottesdienst am 1. Mai mit neuem Kirchenflyer und Jubiläumsbier

Das Jubiläum der Redemptoristen auf dem Schönenberg wird am Mittwoch, 1. Mai, 10.30 Uhr, mit einem Wallfahrtsgottesdienst gefeiert. Dabei werden der neue Kirchenflyer und das Jubiläumsbier vorgestellt.

Höhepunkt indes ist ein Festwochenende vom 10. bis 12. Mai. Es startet am Freitag, 10. Mai, um 19 Uhr mit einem Pontifikalamt mit dem emeritierten Weihbischof Johannes Kreidler und dem Stiftschor. Am Samstag, 11. Mai, führen der Kirchenchor Schönenberg und der Musikverein Rattstadt um 21 Uhr in der Wallfahrtskirche die Sinfonia Redemptoristica auf. Bereits um 20 Uhr ist ein Präludium mit dem Jugendblasorchester Ellwangen am Bergaltar. Und um 22 Uhr zeigt sich als Finale „der Schönenberg in neuem Licht“. Am Sonntag, 12. Mai, ist um 10.30 Uhr Festgottesdienst mit Pater Provinzial Edmund Hipp und der Musikgruppe Impuls, anschließend Pfarrfest und Familientag.

Am Pfingstmontag, 10. Juni, zelebriert um 10.30 Uhr Kardinal Walter Kasper das Pontifikalamt. 30 Jahre Jugendwallfahrt wird am Sonntag, 15. September, um 18 Uhr mit Diözesanjugendseelsorger Markus Scheifele und der Bergband gefeiert. Mit dem Singspiel „Garten des Lebens“ von Kathi Stimmer-Salzeder beendet die Musikgruppe Impuls am Sonntag, 10. November, um 18 Uhr den Festreigen.