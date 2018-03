Im Rahmen des „Zeitungstreffs 2018“ hat Ansgar König, Redakteur der „Aalener Nachrichten / Ipf- und Jagst-Zeitung, die Klasse 4 der SanktGeorg-Grundschule in Schrezheim besucht. Als erstes schauten die Kinder einen Film an über die Produktion der Zeitung an. Dann stellte König seinen Beruf vor.

Ein Redakteur braucht einen Notizblock, einen Stift und eine Kamera, um sich zu informieren und zu recherchieren. Die Artikel werden am Computer geschrieben und an die Druckerei geschickt. Um 10.30 Uhr ist immer Konferenz. Da werden alle Artikel gemeinsam angeschaut. In der Druckerei laufen die Maschinen auf Hochtouren. Sie starten um 22.30 Uhr mit dem Druck. Danach durften die Schüler Fragen stellen.