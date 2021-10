„Rauschgifthandel hinter bürgerlicher Fassade“ endet mit Freiheitsstrafen

Zwei Kilogramm Heroin, 500 Gramm Kokain und ein halbes Kilogramm Streckmittel hat ein 49 und 47 Jahre altes Ehepaar mit seinem Luxuswohnmobil von Nordrhein-Westfalen in den Ostalbkreis gebracht. Die Beschaffungsfahrt fand am 26. April ihr Ende, als die Eheleute auf frischer Tat an der Autobahnausfahrt Westhausen von der Polizei festgenommen und die Drogen sichergestellt wurden. Am Freitag fiel das Urteil des Landgerichts.

Die Zweite Große Strafkammer des Landgerichts Ellwangen hat den drogensüchtigen Mann nach zweitägiger Verhandlung wegen unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in Tateinheit mit Besitz von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge und Beihilfe zum Handeltreiben zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren und zehn Monaten verurteilt. Die Frau erhielt wegen Beihilfe eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und zehn Monaten. Das Wohnmobil und zwei E-Bikes wurden eingezogen. Beide Angeklagten sind bisher nicht vorbestraft, sie wurden aus der Untersuchungshaft vorgeführt.

Erster Staatsanwalt Armin Burger hatte für den 49-jährigen Angeklagten eine Freiheitsstrafe von zehn Jahren und die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus gefordert, für seine Frau eine Freiheitsstrafe von vier Jahren. Außerdem forderte er die Einziehung des Wohnmobils, Der Angeklagte habe spätestens seit dem vergangenen Jahr, wahrscheinlich aber seit Jahren, von Bopfingen aus einen umfangreichen Handel mit Heroin und Kokain betrieben und damit den Raum Ostwürttemberg mit den gefährlichsten Drogen versorgt, sagte Burger in seinem Plädoyer. Damit habe er sich einen sehr guten Lebenszuschnitt gönnen können. „Zu diesem Zweck Rauschgifthandel hat man sich eine bürgerliche Fassade gegeben“, so der Staatsanwalt wörtlich.

Nachdem der Drogenbunker leer war, seien die seit 25 Jahren verheirateten Eheleute, die von staatlicher Unterstützung lebten, am Abend des 25. April, getarnt als Touristen, mit ihrem Luxuswohnmobil nach Nordrhein-Westfalen gefahren. In Bottrop habe der Mann von einem unbekannten Dritten die Drogen erworben. Die wurden in der Küchenzeile des Wohnmobils hinter einer Schublade versteckt.

Burger ging von einem Verkaufspreis von 80 Euro pro Gramm aus und sprach von einem Warenwert von 200 000 Euro. „Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass es schon seit vielen Jahren so gemacht wurde“, sagte Burger zu dieser Beschaffungsfahrt. Denn bereits 2016 habe es Hinweise auf den 49-Jährigen als Drogenlieferanten gegeben. Die Frau habe gewusst, dass ihr Mann Rauschgifthändler sei.

Das Wohnmobil, mit dem die Beschaffungsfahrt nach Nordrhein-Westfalen stattfand, hat der Hauptangeklagte 2016 für 136 900 Euro gekauft. Den Löwenanteil des Preises, 98 900 Euro, zahlte er bar. Ebenso wurden die Reparaturen für das Wohnmobil und der Kauf zweier E-Bikes bar bezahlt. „Wo soll denn das Geld herkommen?“, fragte Burger: „Die finanzielle Situation passt nicht dazu, dass es was Einmaliges war.“

„Ich finde Ihren Antrag unseriös und völlig daneben“, sagte der Verteidiger des Ehemannes, Rechtsanwalt Maximilian Pauls (München), zum Staatsanwalt und sprach von „atmosphärischer Stimmungsmache“. Denn es gebe keine Hinweise auf ein größeres Handeltreiben. Die Tat sei vielmehr suchtbedingt gewesen, und sein geständiger Mandant sei Ersttäter. Pauls hielt eine Freiheitsstrafe von vier Jahren und neun Monaten für tat- und schuldangemssen.

Der Verteidiger der Frau, Rechtsanwalt Hans Bense (Stuttgart), hielt den Antrag des Staatsanwalts ebenfalls für überzogen und plädierte für die 47-Jährige auf eine Bewährungsstrafe von maximal zwei Jahren. Seine gesundheitlich angeschlagene Mandantin, habe in Nordrhein-Westfalen nur ihren Vater und ihren Schwager besuchen wollen und habe ihren Mann begleitet, so der Anwalt. Bei den Observationsmaßnahmen der Polizei seit 10. November 2020 sei vor der Drogenbeschaffungsfahrt kein verfahrensrelevanter Sachverhalt festgestellt worden. Und: „Meine Mandantin ist Hausfrau, sie hat sich nie etwas zu Schulden kommen lassen.“

Vorsitzender Richter Jochen Fleischer sagte in der Urteilsbegründung, das Geständnis des Angeklagten sei glaubhaft. Die 47-Jährige habe ihren Mann bei der Fahrt begleitet und ihn auf diese Weise unterstützt, indem sie die Drogen in Gefrierbeutel mit verpackt habe: „Das ist eine Beihilfe, verdammt noch mal!“ Zur Drogenbeschaffungsfahrt sagte Fleischer angesichts der riesigen Mengen, das sei schon „schwerste Kriminalität“. Der 49-jährige Drogenabhängige erhielt deshalb eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren und zehn Monaten, plus Entziehung. Aber: „Wir wissen nicht, ob er die Therapie schafft.“