Ein sehr unterhaltsames Programm haben die Sangesfreunde Neunheim ihren Zuhörern in der Eichenfeldhalle geboten. Hier fand das Herbstfest der Sangesfreunde statt. Der Vorsitzende Andreas Grampp freute sich über zahlreiche Gäste.

In Neunheim ist das Herbstfest der Sangesfreunde schon seit vielen Jahren ein fester Bestandteil des Terminkalenders. Am Samstagabend ist traditionell ein Chorkonzert. In diesem Jahr hatten die Neunheimer als Gastchöre den Liederkranz Schwabsberg mit seinem Männerchor, den Liederkranz Hülen mit „Con Brio“ und seinem Gemischten Chor und „Vita Musica“ der Sängerlust Lippach gewinnen können. Von moderneren Liedern der Jungen Chöre bis zur den eher klassischen Liedern der Männerchöre reichte das Spektrum. Und alle Lieder begeisterten.

Die Eichenfeldhalle wurde mit Musik gefüllt, Gesang wechselnd mit Beifall tönte durch die Halle. Der Männerchor der Gastgeber begann mit einem Freundschaftslied, wies in seinen weiteren Liedern auf den Herbst und die Jagd hin („Jagd und Wein“) und beschloss seine Lieder mit „Butterfly“. Das Lied war in sechs Sprachen übersetzt worden, aber leider war schwäbisch nicht darunter. Das Publikum war begeistert, als Zugabe gab es ein Trinklied zu Ehren des Weins, passend zum Herbst.

Der Männerchor des Liederkranzes Schwabsberg beeindruckte mit so bekannten Liedern wie „Musik ist Trumpf“, „Money, Money, Money“ und „Hör gut zu“. Wahre Begeisterungsstürme ernteten die Sänger mit „O bella Ciao“, das sie als Zugabe nochmals sangen.

Der Chor „Con Brio“ des Liederkranzes Hülen sang englische Lieder. „Lena’s Song“, „All of me“ waren eher besinnlich, „Hold back the river“ und „Livin’ on a prayer“ dafür mitreißend. Sie leiteten die Pause ein.

Den zweiten Teil des Abends eröffneten die „Neuen Töne“ von Neunheim mit einer „netten Begegnung“. Hier fand sich manch ein Zuhörer an zufällige Treffen erinnert, bei dem man sich manchmal nicht mehr an den Namen seines Gegenübers erinnert. „Top of the World“ und ein Bon Jovi-Medley mit so bekannten Liedern wie „It´s my Life“ oder „Livin’ on a Prayer“ folgten, mit fetzigem und rockigem Stil rissen die „Neuen Töne“ das Publikum mit. Mit „Auf uns“, dem WM -Lied von 2014, wollten sie ihren Auftritt beschließen. Aber ohne Zugabe durften sie nicht gehen. „Lulapalu“ riss erneut das Publikum mit, alle klatschten begeistert im Takt.

Der gemischte Chor des Liederkranzes Hülen sang sich mit bekannten Liedern wie „Wunder gescheh’n“, „Heute hier, morgen dort“, „Heimweh“ oder auch „Weus’d a Herz hast wie a Bergwerk“ in die Herzen der Zuhörer. Zur Zugabe „Zeit zum Auseinandergehen“ gab es einen singenden Ausmarsch.

„Vira Musica“ der Sängerlust Lippach lud mit besinnlichen englischen Liedern zum Träumen ein. „Killing me softly“ und „Only Time“, das mit dem 11. September 2001 verbunden ist, machten den Anfang. Den Schluss sollte „Hymm“ bilden. „Mountains so high …“ klang durch die Halle, das Lied ist eine Hymne zum Leben Jesu. Das begeisterte Publikum verlangte erneut eine Zugabe. Mit „Don’t stop living..“ bildete nun ein fetziges Lied den Abschluss dieses Chores.

Zur Krönung des Abends sangen beide Neunheimer Chöre, der Männerchor und die Neuen Töne, gemeinsam. „Lieder“ von Udo Jürgens machten den Anfang. Mit einem „Volkslied-Medley“ trafen sie genau den Nerv des Publikums. „Die Gedanken sind frei“, „Auf, auf zum fröhliche Jagen“ oder „Ännchen von Tharau“ animierten das Publikum zum Mitklatschen. Manch einen hörte man mitsummen. Als Zugabe gab es „Ich wollte nie erwachsen sein“. Das begeisterte Publikum wollte die Sänger nicht gehen lassen. Der Vorsitzende dankte mit den Sängern auch dem tollen Publikum. Dieses hatte je nach Liedstimmung mitgeklatscht, gebannt gelauscht und nicht mit Beifall gespart. Bei manchen Beiträgen gab es wahre Begeisterungsstürme. Andreas Grampp freute sich zu Recht über einen gelungenen Abend, der noch gemütlich ausklang.