Rauferei vor dem Supermarkt

Ein unbekannter Mann hat auf dem Parkplatz eines Supermarkt in Neunheim am frühen Samstagabend eine Rauferei angezettelt.

Zuerst trat der Mann unvermittelt gegen das Fahrrad eines 17-Jährigen, als dieser auf dem Gehweg an ihm vorbeifuhr. Der Jugendliche stürzte nicht, hielt aber an und stieg ab. In der folgenden Auseinandersetzung schubste der Unbekannte den 17-Jähringen und packte ihn am Kragen. Bei der Rauferei wurde der Jugendliche leicht verletzt.

Bei dem Unbekannten soll es sich um einen etwa 30 bis 40 Jahre alten Mann handeln. Er ist etwa 175 cm groß, hat einen blond-orangenen Dreitage-Bart, leicht abgeschlagene Vorderzähne mit Zahnlücke. Der Mann war mit einer Arbeitshose und dunkler Jacke bekleidet.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Telefon 0791 / 9300, entgegen.