Rathausbesucher müssen in Ellwangen Masken tragen

Die Stadt Ellwangen hat eine Verfügung zum Schutz gegen die Ausbreitung des Corona-Virus erlassen. Sie sieht vor, dass alle Besucher in den Räumlichkeiten der Stadtverwaltung Ellwangen eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen müssen. Der Zutritt ist nur unter dieser Voraussetzung gestattet.

Hintergrund ist die Wiederöffnung des Ellwanger Rathauses ab dem Montag, 4. Mai. Danach müssen alle Besucher in den Räumlichkeiten der Stadtverwaltung Ellwangen eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Der Zutritt ist nur unter dieser Voraussetzung gestattet. Ausgenommen sind davon nur Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr und Menschen, die aus medizinischen Gründen oder behinderungsbedingt keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen können. Als Mund-Nase-Bedeckung gelten die zertifizierten Mund-Nasen-Schutz-Masken, aber auch selbstgenähte Alltagsmasken.

Zum Schutz sowie zur Sicherheit des Publikums und der Mitarbeiter bittet die Verwaltung darüber hinaus um die Beachtung einiger Vorgaben: Soweit möglich, sollen Anfragen auch weiterhin telefonisch, schriftlich oder per E-Mail gestellt werden. Dazu wird um Verbindung mit der jeweiligen Dienststelle gebeten. Um den Zugang zu den einzelnen Dienststellen steuern zu können, werden Termine nur nach vorheriger Vereinbarung wahrgenommen. Das Wahrnehmen von Terminen ist nur mit dem Tragen eines Mund- und Nasenschutzes möglich. Das Publikum wird zudem gebeten, sich die Hände an den bereitgestellten Spendern zu desinfizieren und aus Hygienegründen einen eigenen Kugelschreiber zu Terminen mitzubringen. Um den Sicherheitsabstand einhalten zu können, sind Warte- und Abstandsmarkierungen angebracht.

Bis auf Weiteres gelten folgende geänderte Öffnungszeiten zur Vereinbarung von Terminen innerhalb des Rathauses (inklusive. Bürgerbüro, Standesamt, Tourist-Information): montags, von 8 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr, dienstags von 8 bis14 Uhr, mittwochs von 8 bis 12 Uhr, donnerstags von 8 bis 12 Uhr sowie 14 bis 18 Uhr und freitags von 8 bis 12 Uhr.

Die Grundbucheinsichtsstelle hat nach vorheriger Terminabstimmung am Montag von 14 bis 16 Uhr geöffnet.

Die Ellwanger Stadtbibliothek öffnet ebenfalls am 4. Mai wieder für den Publikumsverkehr. Es gelten dieselben Regelungen hinsichtlich Hygiene- und Schutzvorkehrungen und des Tragens eines Mund- und Nasenschutzes. Die Öffnungszeiten der Stadtbibliothek sind: am Dienstag von 12 bis 18 Uhr, Mittwoch von 9 bis 13 Uhr, Donnerstag von 12 bis 18 Uhr, Freitag von 12 bis 18 Uhr und Samstag von 9 bis 13 Uhr. Am Montag bleibt die Stadtbibliothek geschlossen.

In der Geschäftsstelle des Rathauses Pfahlheim werden Angelegenheiten mittels telefonischer Abstimmung oder persönlich besprochen. Vor Ort sollten Besucher die Klingel der Eingangstüre benutzen, um Ihre Anwesenheit anzuzeigen. Zu folgenden Sprechzeiten ist die Geschäftsstelle für erreichbar: Montag, 8.30 bis 12 Uhr und Mittwoch von 8.30 bis 12 Uhr.

Das Alamannenmuseum, die Volkshochschule, das Wellenbad sowie das Jugend- und Kulturzentrum bleiben weiterhin geschlossen.