Rathaus wird zur Galerie

Das Ellwanger Rathaus ist seit kurzem auch eine Galerie. Denn dort hängen, auf vier Stockwerke verteilt, die Arbeiten von Künstlerinnen und Künstlern, die vor allem im 20. Jahrhundert in Ellwangen gelebt und gewirkt haben. Dazu kommen noch einige Skulpturen und Ankäufe von Arbeiten anderer Künstler sowie Plakatentwürfe zu Ellwanger Festen.

Die Bilder sind beschriftet und um Kurzbiografien der wichtigsten lokalen Künstler ergänzt. Die Biografien waren bereits 2014 aus Anlass des Stadtjubiläums für die Ausstellung und den Katalog „Das Bild einer Stadt. Die Kunst des 20. Jahrhunderts in Ellwangen“ zusammengestellt worden.

So sind nun im Rathaus unter anderem Arbeiten von Karl Heinz Knoedler, Hans Baumgärtner, Siegfried Rimpler, Jörg Stoll, Peter Guth, Walter Ast, Emma Schlette, Elisabeth Schachinger, Peter Betzler, Erich Pörner und Caspar Fürst zu sehen.

Die Hängung der Bilder ist zugleich der Schlusspunkt eines drei Jahre währenden Prozesses, an dessen Anfang die Beschaffung einer Regalanlage stand, in der die Bilder sachgerecht und Platz sparend aufbewahrt werden können. Gleichzeitig erfolgte eine komplette Bestandsaufnahme und wurden alle Gemälde professionell fotografiert. So hat jedes Gemälde einen Platz im Regal und ist anhand einer Archivsignatur identifizierbar.

Die Aufhängung erfolgte im Rathaus während des jüngsten Lockdowns. Im Rahmen eines Praktikanten-Projekts war Mareike Mahler in die Arbeiten eingebunden und so wurde die „Rathausgalerie“ fast pünktlich zur Wiederöffnung des Rathauses für den Publikumsverkehr fertig. Weitere Bilder oder Holzschnitte von Karl Stirner, Ulrich Brauchle, Gerhard Stock und Hans-Peter Zaumseil befinden sich in den Sitzungssälen und Büros und können auf Anfrage besichtigt werden.