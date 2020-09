Rathaus-Azubis haben Ausbildung beendet

Ellwangens Oberbürgermeister Michael Dambacher hat kürzlich in einer kleinen Feierstunde neun Auszubildenden der Stadtverwaltung zur erfolgreichen Beendigung der Lehrzeit im gratuliert. Auf dem Bild von links zu sehen sind Silvia Tuscher (Ausbildungsleiterin für den sozialen Bereich), Elias Lang (Fachkraft für Abwassertechnik), Kerstin Bühler (Ausbildungsleiterin für Verwaltungs- und Technische Berufe), Jannik Kulla (Bauzeichner Tiefbau), OB Michael Dambacher, Laura Kappel (Verwaltungsfachangestellte), Amelie Pflanz (Jugend- und Auszubildendenvertretung), Annalena Köder (Kauffrau für Büromanagement), Verena Weiß (Fachangestellte für Bäderbetriebe), Carolin Ebert (Industriekauffrau), Nadine Heidler (Praxisintegrierte Ausbildung zur Erzieherin) und Jana Riegler. Nicht auf dem Bild: Robert Janos (Fachangestellter für Bäderbetriebe). Die Stadt Ellwangen bildet seit Jahren über den eigenen Bedarf aus und übernimmt die Auszubildenden nach Absolvierung ihrer Lehrzeit für einen Zeitraum von bis zu zwölf Monaten. In dieser Zeit finden die Berufsanfänger mit ihrer fundierten Ausbildung in der Regel bei der Stadt oder anderen Arbeitgebern eine feste Stelle. Foto: Stadtverwaltung Ellwangen