Raphael und Aaron Haas erhalten den nächsten Preis

Die Brüder Raphael und Aaron Haas aus Neunheim sind am vergangenen Freitag in Radolfzell mit dem Jugendförderpreis des Landes Baden-Württemberg für Heimatforschung ausgezeichnet worden. Damit wurde ihre Internetseite und ihr Buch „Todesmärsche im April 1945. Unendlich war der Strom – unendlich war das Leid“ gewürdigt. Die beiden Jurastudenten recherchieren seit Jahren in Archiven und in Gesprächen mit Zeitzeugen Hinweise zum Hessentaler Todesmarsch. Den mit 2500 Euro dotierten Preis teilt sich das Ellwanger Brüderpaar mit einem Autorenteam aus Rottweil.

Kunststaatssekretärin Petra Olschowski betonte bei der Preisverleihung: „Ehrenamtliche Heimatforscherinnen und -forscher gehen auf Spurensuche und leisten einen unverzichtbaren Beitrag zu unserer kulturellen Identität“. Es sei wichtig, dass man sich mit dem eigenen Lebensumfeld, mit Traditionen und Geschichte vor Ort auseinandersetze.

Für die beiden Brüder ist es nicht die erste namhafte Auszeichnung. Für ihrer Arbeit zum Hessentaler Todesmarsch, der am 7. April 1945 durch Neunheim ging, hatten sie im Jahr 2019 bereits den ersten Preis des Jugendwettbewerbs der Konrad-Adenauer-Stiftung gewonnen.