Randenweiler Firma baut Sandarium mit Schülern der Kastellschule

Die Omexom Kurz Leitungsbau GmbH hat in Zusammenarbeit mit der Kastellschule Pfahlheim im Rahmen der Omexom Umwelt-Initiative ein Sandarium gebaut. Die Mitarbeiter der Firma aus Randenweiler engagieren sich in der Region aktiv für den Erhalt der Wildbienen. Mit der tatkräftigen Unterstützung der vierten Klasse der Grundschule Pfahlheim wurde ein Sandarium gebaut. Das Sandarium bietet Platz für erdnistende Wildbienen. Drei von vier heimischen Wildbienenarten bauen für ihr Nest Gänge in die Erde. Mit ungewaschenem Sand, Totholz, vielen Wildblumen und einer sonnigen Lage ist nun für einen optimalen Lebensraum gesorgt.