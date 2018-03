Rim und Rouaa ShalabAlSham aus der Klasse 8 der Buchenbergschule Ellwangen berichten für den „Zeitungstreff 2018“ vom Ramadan.

Im Ramadan muss jeder Muslime fasten, weil der ganze Magen durch das Fasten gesäubert wird. Es wird immer einen Monat gefastet. Im Sommer fasten wir von 2 Uhr morgens bis 21.30 Uhr, im Frühling fasten wir von 5 Uhr morgens bis 17 Uhr abends.

Wenn es warme Temperaturen gibt, wird gefastet wie im Sommer, bei kalten Temperaturen wie im Frühling. Der Ramadan kam aus dem Koran. Nach dem siebten Lebensjahr muss man im Wechsel einen Tag fasten und einen Tag nicht. Wenn die Kinder krank sind, müssen sie nicht fasten. Fasten ist gesund für den Menschen, man verliert an Körpergewicht und 20 Tage nach dem Fasten fühlt man sich wie neu geboren.

Wenn man vor dem Fasten Sünden begangen hat, werden diese in den ersten zehn Tagen ausgeglichen, wenn man betet, den Koran liest und nicht lügt. Nach diesen zehn Tagen nimmt Gott die Sünden weg, wenn man sich in den ersten zehn Tagen gut verhalten hat.

Wenn man während dem Ramadan mit Absicht isst, muss man einen Tag nachholen. Am vorletzten Tag des Ramadans wird vier Tage lang ein Zuckerfest gefeiert. Am ersten Tag des Zuckerfestes gehen wir um 6 Uhr morgens in die Moschee, vor dem Beten bezahlen wir soviel Geld, wie wir können. Das Geld wird eingesammelt und an die Armen weitergegeben. Danach wird gebetet, für die Kinder gibt es Süßigkeiten und 20 Euro. Am zweiten Tag gehen wir in einen Freizeitpark. Am dritten Tag kommen Leute zu Besuch und am vierten Tag gehen wir zu den Leuten, die uns am dritten Tag besucht haben.