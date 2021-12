Baugenossenschaft Ellwangen: Ralf Hofmann übernimmt Vorstandsposten

Die Baugenossenschaft Ellwangenhat ein neues Vorstandsmitglied: Ralf Hofmann übernimmt den Posten von Xaver Stempfle, der altersbedingt ausscheidet.

Stempfle war seit Juli 2000 im Vorstand der Genossenschaft, nachdem er bereits 1997 dem Aufsichtsrat beigetreten war. Schon ab 1998 begleitete er das Neubauvorhaben auf dem „Rathausareal“ mit dem Abriss der Gebäude 1, 3, 5 und 7 in der Badgasse.

In den 21 Jahren seiner Vorstandsangehörigkeit folgten viele weitere Meilensteine. 2003 zog die Baugenossenschaft in ihr heutiges Domizil in der Spitalstraße, 2005/06 startete die BG nach längerer Pause eine Phase der Neubauten im Bereich der Bestandswohnungen, der bis heute viele Wohnanlagen im Goldrain, im Mittelhof, im Klosterfeld und im weiteren Stadtgebiet folgten. 2008/09 wurde der Neubau am Fuchseck nach dem Abriss der leerstehenden Gebäude „Weißer Ochsen“ und „Metzger“ realisiert. Elf Wohneinheiten und 1619 Quadratmeter Gewebeflächen entstanden hier. Seit 2010 wurden im Bauträgergeschäft fünf Mehrfamilienhäuser mit Eigentumswohnungen gebaut. Zusätzlich wurden fünf Mehrfamilienhäuser mit Mietwohnungen geschaffen; jüngst die kurz vor der Fertigstellung stehenden Gebäude in der Eichendorffstraße.

„Xaver Stempfles Engagement für die Baugenossenschaft war herausragend und seine lange Amtszeit steht auch für Verlässlichkeit und Kontinuität in unserem Handeln. Ihm gelten unser großer Respekt, Dank und Anerkennung“, kommentiert Aufsichtsratsvorsitzender Manfred Kröll.

Als Nachfolger wurde Ralf Hofmann vom Aufsichtsrat gewählt, der jetzt seinen Posten antrat. Der Betriebswirt stammt aus Hessen, lebt aber schon seit rund 30 Jahren in Ellwangen und freut sich auf seine neue Aufgabe.