Rätselraten um zwei große Banner

Der Verein Solwodi hat Strafanzeige bei der Polizei gestellt: Zwei große Banner für Frauenrechte, die an einem Bauzaun an der Neunheimer Straße befestigt waren, sind weg.

„Ich teile Ihnen heute mit, das die beiden Banner an der Neunheimer Straße gestohlen wurden. Straßenreinigungsdienst und Ordnungsamt in Ellwangen haben gründlich gesucht – aber die Banner sind verschwunden“, schreibt Marietta Hageney, die Leiterin der Solwodi-Beratungsstelle in Aalen, in einer Mitteilung.

Die beiden Banner zeigten großformatige Porträts von Schülerinnen und den Schriftzug „not for sale“. Sie gehörten zu einer Kampagne des Vereins „SOLidarity with WOmen in DIstress / Solidarität mit Frauen in Not“, der Frauen in Notsituationen hilft. Beteiligt war auch das Ostalb-Bündnis gegen Menschenhandel und (Zwangs-)Prostitution.

Das Fotoprojekt mit Schülerinnen aus Friedrichshafen sollte darauf hinweisen, dass Mädchen keine Ware sind. In Ellwangen wurden zwei der Banner anlässlich des Weltfrauentags aufgehängt. Dabei hatten sich auch OB Michael Dambacher, die Gleichstellungsbeauftragte Nicole Bühler und Margot Wagner, die Sprecherin des Kreisfrauenrats Ostalb, hinter die Aktion gestellt.

Den Unbekannten, die die Banner mitgehen ließen, bietet Marietta Hageney mit einem Augenzwinkern an, „dass, wenn jemand gerne solche Banner hätte, er oder sie sich jederzeit an uns wenden darf“.