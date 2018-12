Radfahrer stürzt: Autofahrer macht sich aus dem Staub.

Am Dienstag ist ein 13-jähriger Radfahrer gegen 13 Uhr auf dem linken Radweg an der Dalkinger Straße stadtauswärts gefahren. An der Einmündung zur Goldrainstraße übersah ihn ein unbekannter Fahrer, der zunächst in den Einmündungsbereich einfuhr, sein Fahrzeug dann aber wendete, um wieder in die Goldrainstraße zu fahren.

Durch den folgenden Zusammenstoß stürzte der Radfahrer und verletzte sich leicht. Der Unfallverursacher, der noch zum Geschädigten gestikulierte entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden am Fahrrad wird auf rund 150 Euro beziffert.