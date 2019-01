Ein 42-jähriger Mann hat am Mittwoch um 12.30 Uhr in der Lindenstraße einen zehnjährigen Jungen angegriffen, der zuvor mit seinem Sohn gestritten hat. Der Mann packte den Jungen am Genick, bedrohte ihn verbal und riss anschließend die mit Druckknöpfen an der Jacke angebrachte Kapuze ab.