Rabiater Ladendieb verletzt Marktleiter

Ein 21 Jahre alter Ladendieb ist am Donnerstagnachmittag gegen 17.15 Uhr in einem Lebensmittelmarkt in der Konrad-Adenauer-Straße beim Diebstahl von zwei Tabakdosen erwischt worden. Der ertappte Dieb wurde zur Klärung zunächst ins Büro der Marktleitung gebeten. Hier riss er dann am Arm des Filialleiters, stieß ihn zur Seite und flüchtete mit einem Fahrrad in Richtung Innenstadt. Der Filialleiter wurde bei dem Vorfall leicht verletzt. Kurze Zeit später konnte der Dieb an der Pforte der Landeserstaufnahmeeinrichtung vom dortigen Sicherheitsdienst festgehalten werden. Das Diebesgut führte er noch bei sich.