Rabenhof Ellwangen ehrt langjährige Mitarbeiter

14 Mitarbeiter haben Thomas Knies, der Leiter Wohnen und Soziale Dienste, und Thomas Klement, der Leiter Werkstätten und Service, für ihre langjährige Mitarbeit in den Einrichtungen der LWV.Eingliederungshilfe GmbH am Rabenhof geehrt. Außerdem wurden im Laufe des Jahres drei Mitarbeiter in den verdienten Ruhestand verabschiedet.

Mit einer Feier wurde auf die erfolgreiche gemeinsame Tätigkeit zurückgeblickt und jedem Mitarbeiter für seinen Beitrag zum Erfolg des Unternehmens gedankt. Ausgehend von den beruflichen Entwicklungen der einzelnen Mitarbeitenden konnte auch ein Blick auf die Veränderungen in den Einrichtungen und Diensten in dieser Zeit geworfen werden. Knies und Klement dankten den Geehrten dafür, dass sie sich den wechselnden Anforderungen in ihrem Arbeitsfeld stets gestellt haben – angefangen von den Auswirkungen der UN-Behindertenrechtskonvention über die Digitalisierung in der Arbeitswelt bis hin zur Entwicklung neuer Dienstleistungen reichte das Spektrum der beruflichen Herausforderungen, die die Mitarbeitenden erfolgreich bewältigt haben.

Der besondere Dank für 40-jährige Tätigkeit ging an Brigitte Schwarzbäck. Der Einladung konnten auch Martina Klaus, Susanne Kennane, Manfred Knaus, Roland Ljachow, Rosemarie Ilg, Martha Winter, Hans-Jürgen Stecker (jeweils 25 Jahre Beschäftigungszeit) sowie Josef Ullmann (Eintritt in den Ruhestand) folgen. Verhindert waren leider Gerlinde Zwick (40 Jahre), Christa Renner, Katja Henze, Martin Jaegers, Karl-Heinz Häfele (jeweils 25 Jahre) Siegfried Schmidt (Ruhestand) und Margit Umratz-Mäule, die nach 25-jähriger Beschäftigungszeit ihren Ruhestand antrat.