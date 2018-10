Ehemalige Schulkameraden der Röhlinger Schule des Jahrgangs 1958 haben sich zum 60. getroffen. Erst gab es einen Sektempfang mit Weißwurstfrühstück im Gasthaus „Zur Mühle“ in Erpfental. Mit besonderer Freude wurde dabei der ehemalige Klassenlehrer Wolfgang Pistohl begrüßt, der allein sechs Jahre lang die damalige Klasse unterrichtete und bei jedem Treffen zum festen Kreis der Teilnehmer zählt. Im Anschluss ging es mit dem Bus zur Landesgartenschau nach Würzburg, wo bei bestem Wetter und guter Laune ein schöner gemeinsamer Tag verbracht wurde. Nach der Rückkehr am Abend feierten die Schulkameraden im Vereinsheim der Gartenfreunde Röhlingen den Abschluss. So manch schöne Erinnerung an die Schulzeit, umrahmt von alten Fotos, wurde wieder wachgerufen.