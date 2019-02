Röhlinger Rope-Skipping-Mädchen fahren nach Oslo zur Weltmeisterschaft

Das Rope-Skipping-Team des FC Röhlingen hat gleich doppelten Grund zur Freude. Zum einen hat es den Stern des Sports in Bronze erhalten, der vom Olympischen Sportbund und den Volks- und Raiffeisenbanken für besonderes gesellschaftliches Engagement in Sportvereinen ausgelobt wurde. Zum anderen kann sich das Team über eine Spende von 600 Euro freuen, die von der Ellwanger VR-Bank überreicht wurde. Geld, das dringend benötigt wird, denn vom 2. bis 9. Juli fährt eine Gruppe der Rope-Skipperinnen aus Röhlingen zur Weltmeisterschaft in die norwegische Hauptstadt Oslo.

Der Vorstand der Ellwanger VR-Bank, Jürgen Hornung, hob bei der Übergabe des Sterns des Sports heraus, dass mit diesem das herausragende Engagement der Ehrenamtlichen des FC Röhlingen belohnt würde. „Hier zählen einmal als erstes nicht die sportlichen Leistungen, sondern zum Beispiel die Arbeit der Trainerinnen, die dazu beiträgt, dass solche Leistungen überhaupt erbracht werden können“, sagte Hornung bei der Übergabe des Bronzenen Sterns an den Vorsitzenden des FC Röhlingen, Wolfgang Konle. Damit seien 600 Euro Spende verbunden, die dieses Arbeit würdigen. Die Sterne des Sports seien der „Oscar“ des Breitensports, sagte Hornung.

Die Haupttrainerinnen vom Rope-Skipping-Team Daniela Adametz, Monika Tuscher, Karin Rechtenbacher und ihre neun Assistentinnen freuen sich über diese Auszeichnung und sie freuen sich auch über die 600 Euro. Diese könnten sie gut gebrauchen, denn die Reise zur World Jump Rope Championship 2019 – sprich der Weltmeisterschaft – nach Oslo in Norwegen kostet den Verein eine Menge Geld. Die Gesamtkosten für die Teilnahme, die vom FC Röhlingen getragen werden, belaufen sich auf rund 10 000 Euro. Damit seien Flüge, Unterkunft, Verpflegung und Wettkampfkosten abgedeckt, sagt Vorsitzender Wolfgang Konle. Die Kosten pro Person, die selbst übernommen werden, belaufen sich auf 1100 Euro pro Teilnehmerin.

Es ist schon etwas Besonderes, an einer WMt teilzunehmen. Darin sind sich die Trainerinnen einig und sie freuen sich, dass Johanna Adametz, Ina Haas, Jule Haas, Maria Geywitz, Anna Springer und Emely Springer als Sportlerinnen nach Oslo fahren. Begleitet werden sie von den Trainerinnen Daniela Adametz, Monika Tuscher und Betreuerin Melanie Springer.

„Wir hoffen, dass wir unter die Top Zehn kommen“, sagen die Trainerinnen. Sie wissen, dass die Mädchen ehrgeizig, motiviert, einmalig, mutig, zielstrebig und damit erfolgreich sind. Dafür wird im Rope-Skipping-Team, übrigens das einzige Wettkampfteam im Turngau Ostwürttemberg, fleißig trainiert. Die Wettkampfdisziplinen in Oslo sind 30 Sekunden Speed-Skipping, drei Minuten Speed, 30 Sekunden Double Under (das Seil muss zweimal in einem Sprung unter den Füßen durch) und im Freestyle, wo man seiner eigenen Kreativität in der Kür freien Lauf geben kann. Die Mädchen und Jungen, insgesamt sind es 55 Skipperinnen und Skipper, trainieren zwei bis drei mal in der Woche.