Mit 5326 Einsatzstunden haben die 50 Helferinnen und Helfer des Deutschen Roten Kreuzes in Röhlingen wieder eine Fülle von Dienstleistungen erbracht, von denen die örtlichen Vereine und daneben auch viele Einwohner profitierten. Das betonte Vorsitzender Franz Brenner bei der Hauptversammlung. Auch die erfolgreiche Jugendarbeit und die Aktivitäten im Seniorenbereich seien Aushängeschilder.

Ohne die vielfältigen Einsätze im Sanitäts-, Sozial- und Rettungsdienst seien die zahlreichen sportlichen und kulturellen Veranstaltungen in Röhlingen nicht denkbar, betonte Brenner. Schriftführerin Christine Halt und Bereitschaftsleiter Michael Uhl informierten über die Jahres- und Leistungsbilanz.

Besonders erwähnten sie die drei Blutspendeaktionen in Röhlingen und Pfahlheim mit 924 Spendern. Der Hauptanteil des Sanitätsdienstes werde bei den Reit- und Springturnieren erbracht. Ebenfalls sehr arbeitsintensiv seien die Kinderbedarfsbörsen, die jedoch hervorragend angenommen würden.

„Gemeinsam aktiv – gemeinsam kreativ“ lautete das Leitwort der Seniorenarbeit in Kooperation mit der katholischen Kirchengemeinde, die Eugen Maile bilanzierte. Daniela Baier, Dominik Veile, Rebekka Rathgeb und Katharina Merkle berichteten für das Jugendrotkreuz. Anfang 2018 sei eine größere Gruppe in den Aktivendienst gewechselt. Diesen Aderlass habe man aber rasch über gezielte Werbung in Schulen und Jugendgruppen kompensieren können. Aktuell gibt es zwei Gruppen.

Dass der Verein auch finanziell gut gewirtschaftet hat, unterstrich der Kassenbericht von Claudia Metzger, den Leonhard Walter und Otto Wünsch geprüft hatten.

Als Leiter des Kreisauskunftsbüros, das vom Röhlinger DRK betrieben wird, erfuhren die Mitglieder Details zur mehrtägigen Übung des Kreisverbandes im Südtiroler Martelltal, an der auch Röhlinger Rotkreuzler beteiligt sein werden.

Zusammen mit Franz Brenner nahm Kreisverbandsvorsitzender Eberhard Schwerdtner die Ehrung langjähriger Mitglieder vor. Ausgezeichnet wurden für zehn Jahre Ulrich Roschitsch, für 15 Jahre Dominik Veile und Stephanie Traub, für 25 Jahre Claudia Metzger, Tobias Liesch und Christine Halt und für 50 Jahre Anton Hofmeister und Josef Walter.

Grußworte sprachen der stellvertretende Röhlinger Ortsvorsteher Manfred Braig, Feuerwehrkommandant Markus Spaag und Pater Sony von der katholischen Kirchengemeinde.