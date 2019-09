Alle fünf Jahre trifft sich der Jahrgang 1949 / 50 aus Röhlingen zu einer gemeinsamen Geburtstagsfeier. War man vor fünf Jahren im ZDF- Fernsehgarten zu Gast, stand diesmal zunächst eine Ausfahrt nach Würzburg mit einer Stadtrundfahrt, Besuch der Residenz und einer Schifffahrt auf dem Main nach Veitshöchheim auf dem Programm.

Ende September stand dann die gemeinsame Feier der Jubilare an. Nach einem Gottesdienst in der Kapelle Sankt Martin in Killingen, zelebriert von Pfarrer Anton Forner (links im Bild), traf man sich zum Stehempfang am Limesturm in Röhlingen und zum Kaffeetrinken imNarrenstall der RöSeNa in der Mühlbachhalle. Es folgte ein Friedhofsbesuch , bei dem der sieben verstorbenen Schulkameraden gedacht und Blumengebinde an den Gräbern abgelegt wurden. Nach einem Abendessen schloss sich ein langer Abend mit Musik und Tanz, einer Diaschau mit Bildern aus der Schul- und Jugendzeit, sowie den gemeinsamen Ausfahrten und einigen lustigen Einlagen an. Foto: privat