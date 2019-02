Lange hat man nichts gehört, jetzt geht es mit dem geplanten Bau eines Norma-Discounters in Röhlingen offensichtlich voran, hat sich Ortsvorsteher Hans-Peter Müller im Ortschaftsrat gefreut.

Wie Müller ausführte, habe die Firma Norma am Ortseingang Haisterhofen jetzt mit Rodungs- und Erdarbeiten für den seit langem angekündigten Markt begonnen. Die Teilbaufreigabe dafür hatte am 28. Januar die Ellwanger Stadtverwaltung erteilt. Als Grund für die Baumfällarbeiten ist auf dieser Genehmigung zu lesen, dass auf der Wiese an der Kreisstraße 1029 ein „Norma-Markt mit 72 Stellplätzen“ gebaut werden soll, teilte Müller den überraschten Räten erfreut mit. Aussehen soll er wohl wie der in Hüttlingen.

In der Regel ist so ein Markt in einem Jahr gebaut, in Röhlingen ist Norma schon seit drei, vier Jahren im Gespräch, nur passiert ist nichts. Norma wollte noch Veränderungen haben, sagt Müller auf Nachfrage der „Ipf- und Jagst-Zeitung“. Er geht zu 100 Prozent davon aus, dass der Markt kommt, schließlich hat Norma das Grundstück gekauft und mit den vorbereitenden Arbeiten begonnen. „Es war zäh, aber ich glaube, wir sind jetzt auf der Zielgeraden.“ Wie lange es noch dauert, bis der Markt eröffnet, weiß auch Müller nicht. Die endgültige Baugenehmigung liegt wohl noch nicht vor.

Röhlingen gibt 2,7 Hektar Gewerbefläche an Rindelbach ab

Neben dem Norma war auch das neue Gewerbegebiet Neunheim VII Thema in der Sitzung: Ein Großteil der Fläche, insgesamt 25 Hektar, liegt auf Gemarkung Rindelbach. Weitere 2,7 Hektar gehören zur Gemarkung Röhlingen. Die Gemarkungsgrenze teilt gewerbliche Bauplätze und die dazugehörigen Infrastrukturanlagen, wie Straßen und Kanäle. Deshalb möchte die Stadt die Gemarkungsgrenzen neu ziehen.

Demnach wäre es sinnvoll, das gesamte Gewerbegebiet der Gemarkung Rindelbach zuzuordnen. Dadurch wäre es unter anderem möglich, die Grundstücke neu zu vermessen und eventuelle Baulasten durch eine Eintragung im Grundbuch zu vermerken. „Das würde künftigen Grundstückseigentümern eine Menge an Bürokratie ersparen“, erklärte Müller. Nach einer kurzen Diskussion stimmte der Ortschaftsrat für die Abtretung von 2,7 Hektar Gewerbefläche an die Ortschaft Rindelbach.

Eine reine Formalität war die Abstimmung über eine öffentliche Kandidatenvorstellung bei den Oberbürgermeisterwahlen in Ellwangen am 26. Mai. Als Termin schlägt die Stadtverwaltung den Freitag, 17. Mai, vor. Als Ort der Kandidatenvorstellung ist die Rundsporthalle in Ellwangen vorgesehen. Von Röhlingen aus soll ein Bus-Shuttle-Service eingerichtet werden. Dieser bringt die Besucher zur Rundsporthalle und fährt sie nach der Veranstaltung auch wieder nach Hause zurück.