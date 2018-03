Die sieben Schülerinnen und Schüler Alexia Grigoras, Esra Kalpan, Sabrina Zohner, Daria Hein, Max Nazarov, Ceyda Oral und Jeannette Albak aus den Klassen 8a und 8b der Buchenbergschule Ellwangen helfen den Kindern beim Roten Kreuz bei den Hausaufgaben. Alexia Grigoras, Esra Kaplan und Sabrina Zohner haben für den „Zeitungstreff 2018“ alles Wissenswerte in einem Bericht zusammengefasst.

Jeder Schüler hat sein eigenes Patenkind. Die Schüler haben den „Qualipass“ als AG-Angebot der Schule gewählt und bekommen nach der erfolgreichen Teilnahme ein Zertifikat, das sie zum Beispiel ihrer Bewerbungsmappe beilegen können.

Beim „Qualipass“ geht es darum, die Kinder bei ihren Hausaufgaben zu unterstützen. In manchen Haushalten können die Kinder nicht so gut unterstützt werden, deshalb kommen sie ins Rote Kreuz, um Hilfe bei den Schularbeiten zu bekommen. Die Betreuerinnen sind Zita Förster und Uschi Jordan. Zita Förster betreut die Kinder, Uschi Jordan ist gelernte Lehrerin. Bevor die Paten kommen, bekommen die Kinder ein Mittagessen. Danach fangen sie an, gemeinsam ihre Hausaufgaben zu erledigen.