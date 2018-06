Qualifiziert für Flüchtlingsarbeit

- 17 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sich im zweiten Ellwanger Qualifizierungskurs „Helfen lernen in der Flüchtlingsarbeit“ auf ein ehrenamtliches Engagement vorbereitet. An neun Abenden informierten sie sich über die Lebenssituationen von Menschen auf der Flucht. Dabei ging es um die aktuelle Flüchtlingssituation, rechtliche Fragen und interkulturelle Kompetenz. Außerdem wurden Initiativen in der Flüchtlingshilfe vorgestellt. Bei einem Abschlussfest im Palais Adelmann erhielten die Teilnehmer ihr Zertifikat. Der Abend wurde von Liedermacher Uli Kretschmer aus Westhausen umrahmt. Für 2016 sind in Ellwangen zwei weitere Kurse geplant. Informationen gibt es beim Kreisdiakonieverband, Telefon 07361 / 370510, E-Mail info@diakonie-ostalbkreis.de.