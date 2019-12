Puppenstück reißt Sprachbarrieren nieder

Die Puppenspielerin Heike Kammer hat die Kinder der Landeserstaufnahmestelle in Ellwangen mit ihrem Stück „die Karotte der Freundschaft“ begeistert und hat eine willkommene Abwechslung in den Alltag der LEA gebracht.

Heike Kammer hat als Friedensfachkraft lange Jahre in Mexiko gewirkt und dort in Konfliktgebieten das Puppenspiel für Kinder und Erwachsene zu Friedensthemen entwickelt.

Zusammen mit den vier Freiwilligen der Organisation „act for transformation“, die aus dem Sudan und Georgien kommen, gestalte sie den Nachmittag im Kinoraum. Das Puppenspiel fand im Rahmen einer Fortbildung für die Freiwilligen statt, die selbst ein Puppenspiel zu Friedensgeschichten aus ihren Ländern entwickeln und in Kindergärten und Grundschulen aufführen wollen. Eine Herausforderung war das Finden einer gemeinsamen nonverbalen Sprache. Allerings konnten die Freiwilligen auch in viele Sprachen übersetzen und somit einen guten Zugang zu den Kindern finden.