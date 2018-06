Punktuelle Gewitter: An diesen Orten wird es wahrscheinlich ungemütlich

Starkregen und Gewitter ziehen am Mittwoch über den Südwesten. Auch die Ostalb bleibt davon nicht verschont. Den gesamten Kreis wird es zwar nicht treffen, vereinzelt können sich aber lokal starke Gewitter entladen.

"Es beginnt am Mittwochmittag im südwestlichen Landkreis", sagt Wetterexperte Andy Neumaier. Das ganze werde in einer Kurve in Richtung Gschwend ziehen. "Über Schwäbisch Gmünd", so der Meteorologe.

Zum Abend hin soll es dort dann trocken werden. "Dafür ziehen die Gewitter dann über Aalen, Oberkochen und östlich der A7 auf." Gegen 17, spätestens aber bis 19 Uhr, legen die Unwetter los, schätzt der Meteorologe. "Das werden punktuelle Gewitter sein, die lokal aber auch viel Wasser oder sogar Hagel verlieren werden", sagt er.

Auch im Ellwanger Gebiet könnte es gegen Abend schwere Gewitter geben. "Östlich der A7 kann auch Ellwangen bedeuten. Es könnte dort aber auch vorbeiziehen. Erfahrungsgemäß ist die Region aber auch mit dabei."